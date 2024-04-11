Играй гормон! Мы танцуем под диктовку гормонов любви, страха и счастья

Часто приходится слышать о гормонах счастья, страха, удовольствия… Что они представляют из себя на самом деле и обладают ли такими свойствами, которые им приписывают? Об этом aif.ru рассказал Михаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации:
— Строго говоря, термин «гормон» не всегда соответствует тому значению, которое придается ему в медицине. Например, гормон страха — кортизол, это настоящий гормон. Он вырабатывается железой внутренней секреции — корой надпочечников.
А вот гормоны счастья названы так условно. Потому что дофамин и серотонин — нейромедиаторы, они вырабатываются в мозге и участвуют в проведении сигналов между нервными клетками. Эндорфин тоже вырабатывается в мозге, но это полипетид, производное от белка.
С другой стороны, настоящие гормоны обладают двойным (бинарным) действием. Первое направлено на обмен веществ, второе — на психику. Это направление в медицине называют психоэндокринологией, его разработал отечественный профессор, психиатр Арон Исаакович Белкин. У некоторых гормонов влияние на психику явное, как, например, у гормонов щитовидки, у других менее заметно, но все равно присутствует и играет большую роль. Такое действие есть даже у инсулина, который в мозг не попадает вообще. Но оказывается, он вырабатывается в третьем желудочке головного мозга, и усиливает обучаемость, запоминание, память. Когда в эксперименте его количество резко повышали, человек запоминал до 600 страниц незнакомого текста.
Гормоны счастья:
Дофамин.
Действие дофамина сложное, но в целом, он связан с удовольствием. Его количество в мозге увеличивается, когда человеку приятно — во время секса, еды, видеоигр
Серотонин.
Вырабатывается в мозге, его уровень, как во многом и уровень дофамина, повышается в моменты экстаза и эйфории. При его недостатке наоборот развивается депрессия. Самые популярные антидепрессанты увеличивают его количество.
Эндорфины.
Вырабатываются в мозге. Усиливают приятные ощущения и ослабляют боль. За это их называют «внутренними опиоидами». Их количество увеличивается во время оргазма. Считается, что они вызывают так называемый кайф-бегуна — эйфорию во время бега.
Гормон доверия — окситоцин
Настоящий гормон, синтезируется в гипоталамусе, а выделяется в гипофизе (это железы внутренней секреции, расположенные в основании мозга).
Играет много ролей. Уровень окситоцина увеличивают объятия, нежные прикосновения к коже, в том числе и сексуальные ласки. Он вызывает чувство доверия и снижает тревогу и страх по отношению к людям. По этой причине окситоцин иногда называют «гормоном беспечности». Благодаря этому люди с высоким окситоцином идеальные клиенты для всяческих авантюристов и обманщиков. Но в целом он играет большую позитивную роль в межличностных и социальных отношениях.
Гормон страха — кортизол
Образуется в коре надпочечников. В большом количестве вырабатывается при стрессе. Благодаря ему человек начинает испытывать страх и тревогу. У одних это может привести к реакции сопротивления, повышенной агрессии, у других — к пассивному, «парализующему» поведению.
Гормон либидо и агрессии
Это мужской половой гормон тестостерон. Он обеспечивает сексуальное влечение (либидо), настраивает на целенаправленную деятельность, придает энергии и даже агрессии, помогая справляться со стрессом. Такие же роли он играет и у женщин, хотя у них его количество во много раз ниже.