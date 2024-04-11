Играй гормон! Мы танцуем под диктовку гормонов любви, страха и счастья

С другой стороны, настоящие гормоны обладают двойным (бинарным) действием. Первое направлено на обмен веществ, второе — на психику. Это направление в медицине называют психоэндокринологией, его разработал отечественный профессор, психиатр Арон Исаакович Белкин. У некоторых гормонов влияние на психику явное, как, например, у гормонов щитовидки, у других менее заметно, но все равно присутствует и играет большую роль. Такое действие есть даже у инсулина, который в мозг не попадает вообще. Но оказывается, он вырабатывается в третьем желудочке головного мозга, и усиливает обучаемость, запоминание, память. Когда в эксперименте его количество резко повышали, человек запоминал до 600 страниц незнакомого текста.