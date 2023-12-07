Игра по фильмам «Аватар» не впечатлила критиков

На текущий момент журналисты опубликовали обзоры только версии игры для ПК. На основе 65 рецензий Avatar: Frontiers of Pandora получила оценку 73 балла из 100 максимальных. Больше половины (58%) рецензий оказались положительными, 34% — смешанными, а остальные — отрицательными.

В основном новую игру похвалили за графику высокого уровня, а также за качественную работу художников. Критики отметили большое сходство игровой Пандоры с Пандорой, которая представлена в фильмах. Классические механики игры Ubisoft, по мнению журналистов, удачно вписались во вселенную Джеймса Кэмерона.

Критике же подверглась творческая стерильность проекта. Avatar: Frontiers of Pandora назвали «безопасной» игрой, разработчики которой почти не экспериментировали.

Релиз Avatar: Frontiers of Pandora состоялся 7 декабря 2023 года. Игра доступна на ПК, PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.