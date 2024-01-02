Игнатьев день. Что можно и нельзя делать 2 января 2024 года
2 января 2024 года верующие отмечают день Игнатия Богоносца, а также наступает Предпразднство Рождества Христова.
2 января 2024 года верующие отмечают день Игнатия Богоносца, а также наступает Предпразднство Рождества Христова.
2 января 2024 года начинается Предпразднство Рождества Христова. По православным традициям, большие праздники принято отмечать за несколько дней до самого события и несколько дней после. В первом случае это называется предпразднством. Готовиться к Рождеству верующие начинают за 5 дней до праздника. Также в этот день чтят святого Игнатия Богоносца. На Руси день назывался Игнатовым или Оберегом дома: святому молились о защите дома от любых напастей.
Как предполагается, он был сирийцем и жил в Антиохии в I веке. Предполагается, что Игнатий является учеником Иоанна Богослова. Игнатий считается первым крупным христианским писателем нееврейского происхождения. Кроме того, он был вторым епископом Антиохии после апостола Петра. Иоанн Златоуст характеризовал Игнатия как «образец добродетелей, явивший в лице своем все достоинства епископа».
Во время правления императора Траяна святой был арестован и отправлен в Рим. Во время путешествия под стражей он написал семь посланий к христианам тех общин, по территории которых проезжал. По прибытии в Рим он был подвергнут мучениям — его бросили львам на арене, и они растерзали его.
Свое прозвище Богоносец он получил либо за то, что, согласно Евангелию от Матфея, Иисус брал младенца Игнатия на руки, либо — потому что был «носителем Божественного духа». Мощи Игнатия находятся в базилике Святого Климента в Риме.