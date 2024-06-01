Идентификация давно утраченного саркофага Рамзеса II поразила археологов

Фрагмент саркофага Рамзеса II был обнаружен египтологом Фредериком Пайродо. Кусок гранита, обнаруженный в 2009 году в Абидосе, оказался одним из основных элементов древнеегипетской усыпальницы.
Фараон Рамзес II, правивший в 13 веке до нашей эры, является одним из самых известных правителей Древнего Египта. Царь 19-й династии расширил территорию Египта до территории современной Сирии, стал отцом около 100 детей и мог похвастаться одним из самых богато украшенных гробов в истории цивилизации. Но резной гранитный саркофаг, построенный для размещения этого гроба, так и не был идентифицирован — до сегодняшнего дня.
Египтолог из французского университета Сорбонна Фредерик Пайродо недавно повторно исследовал фрагмент саркофага, найденный в древнем некрополе Абидоса в 2009 году. В то время эксперты утверждали, что в каменном ящике с гравировкой в разное время находились останки двух разных людей, согласно заявлению французского национального центра научных исследований.
Вторым претендентом на владельца саркофага был верховный жрец Менхеперре, живший около 1000 года до нашей эры. Но определить первого оказалось сложнее: археологи знали только, что это была очень высокопоставленная фигура из египетского Нового царства.
Когда Пайродо изучил надписи на фрагменте саркофага, в том числе ранее скрытый и неправильно идентифицированный картуш (овал, который обычно содержит царское имя), он понял, что иероглифы содержат имя Рамзеса.
Правление Рамзеса продолжалось около 67 лет, что делает его одним из самых продолжительных в истории древней цивилизации. Рамзес, прозванный «фараоном-строителем», построил множество храмов по всему региону. Как заявляет Пайродо, найти древнеегипетский памятник, на котором не было бы указано имя Рамзеса, — большая редкость. Царь даже ставил свое имя на памятниках, построенных до его правления.
Смерть Рамзеса в 1213 году до нашей эры оставила многоуровневый физический след благодаря многогранным египетским методам погребения и многочисленным разграблениям Долины царей, где находились его и многие другие царские гробницы.
Позже гроб был украден, алебастровый саркофаг был разбит мародерами, а гранитный саркофаг, из которого был извлечен данный фрагмент, был повторно использован Менкхеперре.
Как объясняет Пайродо, Долина царей неоднократно подвергалась разграблению во времена правления 19-й династии Древнего Египта, в эпоху экономических и социальных кризисов, которые привели к дефициту, заставив даже членов королевской семьи повторно использовать погребальные предметы, созданные для их предшественников.
По данным Египетского музея, в 1881 году мумия и гроб Рамзеса были обнаружены в тайнике в храмовом комплексе Дейр-эль-Бахари, где хранились останки 50 других представителей знати, включая отца фараона Сети I. С тех пор золотой гроб и мумия Рамзеса выставлялись в музеях по всему миру. Будет ли фрагмент саркофага, который в настоящее время хранится в Абидосе, когда-нибудь выставлен на всеобщее обозрение, остается неясным.