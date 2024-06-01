Идентификация давно утраченного саркофага Рамзеса II поразила археологов

По данным Египетского музея, в 1881 году мумия и гроб Рамзеса были обнаружены в тайнике в храмовом комплексе Дейр-эль-Бахари, где хранились останки 50 других представителей знати, включая отца фараона Сети I. С тех пор золотой гроб и мумия Рамзеса выставлялись в музеях по всему миру. Будет ли фрагмент саркофага, который в настоящее время хранится в Абидосе, когда-нибудь выставлен на всеобщее обозрение, остается неясным.