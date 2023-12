i/o не сразу строился: спустя 21 год Питер Гэбриел выпустил альбом о смерти

Но в начале этого года, Питер Гэбриел внезапно начинает выпуск своего нового альбома. Настоящего, большого, с авторскими песнями — и именно что начинает, шаг за шагом, по частям. Раз в месяц, в полнолуние, артист выкладывал по одной песне, проходя по треклисту: первая, Panopticom, вышла 6 января, релиз второй — The Court, состоялся 5 февраля, и так далее, вплоть до последней Live and Let Live, оказавшейся доступной 27 ноября, за три дня до выхода самого лонглпея. Все песни публиковались в одном варианте микса, озаглавленном Bright-Side Mix — но через две недели после выхода каждой Гэбриел выкладывал еще две версии, в миксах под названиями Dark-Side Mix и In-Side Mix (последний — специально для систем объемного звучания, использующих технологию Dolby Atmos).

Несмотря на порой излишне помпезные аранжировки (особенно — в версиях с Bright-Side Mix) и многочисленные звуковые спецэффекты, костяк i/o — это или фирменные задумчивые фортепианно-клавишные мелодии Гэбриела (Playing the Time, So Much), или грув, который многим его песням (The Court, Road to Joy, Olive Tree) добавляют четыре хорошо проверенных музыканта, работающие с маэстро больше 30 лет: барабанщик Ману Катче, гитарист Дэвид Родс, басист Тони Левин и не нуждающийся в представлениях Брайан Ино, играющий здесь на всем подряд. И, конечно, самая важная деталь — вокал Гэбриела, который всегда звучит просто невероятно. Хотя и слышно, что все вокальные дубли записаны недавно, стоит отметить: в 70 с лишним лет Гэбриел совершенно не растерял мастерство как певец.

Но все эти тексты, все эти слова не работали бы без правильного исполнения — и Гэбриел в каждой песне находит для них правильную тональность и убедительное музыкальное обрамление. Смущает, может быть, только концовка альбома: This Is Home и And Still звучат не в пример банальней, чем остальные песни пластинки, а на финальной Let and Let Live смущает неймдроппинг Мартина Лютера Кинга и Нельсона Манделы, хотя без таких вещей известного борца за равноправие Питера Гэбриела представить тоже трудно. Но в остальном материал на i/o проникает в душу. Если вы, слушая альбом в фоновом режиме, не бросите все свои дела и не посвятите пять минут внимательному прослушиванию самой мощной вещи So Much — значит, вы еще молоды, и конец еще совсем не видим на горизонте — ну, или вы о нем не задумываетесь. Дай Бог, чтобы так было подольше.