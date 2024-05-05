Хью Джекман сыграет самого мрачного Робина Гуда

Вторая главная роль досталась Джоди Комер («Убивая Еву»), а сценаристом и режиссером фильма стал Майкл Сарноски («Свинья», Тихое место: День первый"). В комментарии для ресурса Deadline Сарноски намекнул на то, что от привычной истории Робина Гуда не остается и следа, а выбранные актеры, по словам режиссера, отлично подходят для нового прочтения как самого персонажа, так и его жизни.