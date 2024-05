Хью Джекман сыграет самого мрачного Робина Гуда

Возможно больше всего славы досталось размашистой голливудской картине «Робин Гуд: Принц воров» (1991) с Кевином Костнером в главной роли и с песней (Everything I Do) I Do It For You Брайана Адамса, ставшей хитовым саундтреком картины. С тех пор в кинопрокате были две заметные премьеры на схожую тему: в целом неплохо принятый «Робин Гуд» с Расселом Кроу и провалившийся по всем показателям «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном.