Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хью Джекман сыграет самого мрачного Робина Гуда

Самый известный киноразбойник окажется на грани смерти.

Источник: Чемпионат.com

Герой средневековых английский баллад получит еще одно кино-воплощение. В ближайшее время начнутся съемки фильма, который возможно станет самой мрачной версией похождений благородного разбойника Робин Гуда.

На этот раз образ Робина примерит на себя знаменитый австралийский актер Хью Джекман.

За годы карьеры Джекман играл самых разных персонажей от Росомахи во франшизе «Люди Икс» до героев классической литературы на театральной сцене.

В фильме «Смерть Робина Гуда» главный герой ранен, некая таинственная женщина пытается его спасти, и, будучи измученным от боли, он погружается в воспоминания о совсем не романтичных грабежах и убийствах.

Вторая главная роль досталась Джоди Комер («Убивая Еву»), а сценаристом и режиссером фильма стал Майкл Сарноски («Свинья», Тихое место: День первый"). В комментарии для ресурса Deadline Сарноски намекнул на то, что от привычной истории Робина Гуда не остается и следа, а выбранные актеры, по словам режиссера, отлично подходят для нового прочтения как самого персонажа, так и его жизни.

Английский благородный вор интересовал кинематографистов еще с начала прошлого века. С тех пор как на экраны в 1922 гору вышел американский фильм «Робин Гуд» режиссера Аллана Дуона с Дугласом Фербенксом в главной роли герой сказок становился киноперсонажем больше двух десятков раз. Любители советского кино наверняка помнят две картины Сергея Тарасова (Стрелы Робин Гуда«(1975) и “Айвенго” (1982), где одного из самых известных разбойников сыграл Борис Хмельницкий.

Возможно больше всего славы досталось размашистой голливудской картине «Робин Гуд: Принц воров» (1991) с Кевином Костнером в главной роли и с песней (Everything I Do) I Do It For You Брайана Адамса, ставшей хитовым саундтреком картины. С тех пор в кинопрокате были две заметные премьеры на схожую тему: в целом неплохо принятый «Робин Гуд» с Расселом Кроу и провалившийся по всем показателям «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном.

От режиссера Майкла Сарноски все ожидают неожиданной трактовки классического сюжета и возможно картины, которая задаст совершенно новый вектор для персонажа, о котором, вроде бы, все известно.