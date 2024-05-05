Хью Джекман сыграет самого мрачного Робина Гуда

Герой средневековых английский баллад получит еще одно кино-воплощение. В ближайшее время начнутся съемки фильма, который возможно станет самой мрачной версией похождений благородного разбойника Робин Гуда.
На этот раз образ Робина примерит на себя знаменитый австралийский актер Хью Джекман.
В фильме «Смерть Робина Гуда» главный герой ранен, некая таинственная женщина пытается его спасти, и, будучи измученным от боли, он погружается в воспоминания о совсем не романтичных грабежах и убийствах.
Вторая главная роль досталась Джоди Комер («Убивая Еву»), а сценаристом и режиссером фильма стал Майкл Сарноски («Свинья», Тихое место: День первый"). В комментарии для ресурса Deadline Сарноски намекнул на то, что от привычной истории Робина Гуда не остается и следа, а выбранные актеры, по словам режиссера, отлично подходят для нового прочтения как самого персонажа, так и его жизни.
Английский благородный вор интересовал кинематографистов еще с начала прошлого века. С тех пор как на экраны в 1922 гору вышел американский фильм «Робин Гуд» режиссера Аллана Дуона с Дугласом Фербенксом в главной роли герой сказок становился киноперсонажем больше двух десятков раз. Любители советского кино наверняка помнят две картины Сергея Тарасова (Стрелы Робин Гуда«(1975) и “Айвенго” (1982), где одного из самых известных разбойников сыграл Борис Хмельницкий.
Возможно больше всего славы досталось размашистой голливудской картине «Робин Гуд: Принц воров» (1991) с Кевином Костнером в главной роли и с песней (Everything I Do) I Do It For You Брайана Адамса, ставшей хитовым саундтреком картины. С тех пор в кинопрокате были две заметные премьеры на схожую тему: в целом неплохо принятый «Робин Гуд» с Расселом Кроу и провалившийся по всем показателям «Робин Гуд: Начало» с Тэроном Эджертоном.
От режиссера Майкла Сарноски все ожидают неожиданной трактовки классического сюжета и возможно картины, которая задаст совершенно новый вектор для персонажа, о котором, вроде бы, все известно.