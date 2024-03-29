Худеющим подсказали рецепт вкусного и полезного завтрака

Для омлета с тостом с авокадо, по словам Лебедевой, понадобятся одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орешки. «Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус», — объяснила врач.