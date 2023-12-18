Хрустнуло. Стоматолог рассказал, как щелчки в челюсти меняют внешность

Щелчки в челюсти появляются нередко. У кого-то это разовая акция, у кого-то повторяются некоторое время. Такая ситуация врачами обычно расценивается как патологическая, так как указывает на проблемы височно-нижнечелюстного сустава. И это — очень распространенная патология, с которой сталкивается большое количество пациентов, рассказал aif.ru врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.

Нет точной даты или возраста, с которой может начаться проблема, — щелчки в челюсти могут отмечаться как у молодых, так и у пожилых. Люди среднего возраста также не застрахованы.

Почему появляются щелчки?

Щелчки становятся следствием чрезмерного сдвига нижней челюсти. На этом фоне головка сустава проскакивает бугорок суставной ямки. Такое бывает, когда человек резко или неправильно закрывает рот и при этом происходит смещение в ту или другую сторону. Движение сопровождается щелчком.

Тут стоит прислушаться: если правый сустав закрылся со щелчком, это указывает на то, что левый не дошел до своего естественного местоположения и также закрылся со щелчком. Но из-за того, что было выскакивание головки сустава, это произошло в другую сторону. Это значит, что закрывание нижней челюсти проходит не только со смещением, но и с патологическим растяжением суставных сумок обоих суставов, а также и неестественным растягиванием жевательных и мимических мышц.

Как это отражается на внешности?

Из-за этого постоянно идет неправильное смещение, а на его фоне начинается искажение формы лица. Из-за того, что челюсть смещена, а также по причине начавшегося на этом фоне отека и воспаления, лицо может перекоситься в одну сторону — ту, что наиболее травмирована смещением сторон. Тут же происходят и боли, которые нередко относят к обычной головной боли. Кроме того, во время еды людям с такой проблемой приходится напрягаться при жевании — именно так они могут контролировать положение нижней челюсти. В результате этого уже с утра при пробуждении они ощущают усталость жевательных мышц и напряжение в области всего лица. Как правило, при этом у них еще и затруднено открывание рта после сна.

Также надо учитывать ещё и тот факт, что в среднем человек за сутки совершает 1400 движений нижней челюстью (только она на голове является подвижной, не считая ушей и глаз, и волос при испуге). Следовательно, 1400 раз в сутки мы травмируем смещениями суставную сумку, растягиваем мышцы. Мышцы растягиваются больше, суставные связки надрывается, и сустав начинает с ещё большей амплитудой выскакивать. Тем самым головка сустава активнее трется о костную ткань височной кости верхней части, и они начинают истираться. Это приводит к ещё большим смещениям и соответственно к большим деформациям лица.

При таких патологиях зубы также стираются неравномерно. Это приводит к неравномерной потере их высоты, что естественно ведёт к ещё большим патологическим смещениям сустава во время жевания. При подобном неравномерном стирании зубов происходит искривление зубного ряда, что ведёт к смещению центральной линии лица. Это приводит к появлению на лице морщин и складок в носогубной области. Такие пациенты начинают выглядеть старше своего возраста.