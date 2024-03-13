Хороший сон способствует щедрости, выяснили ученые

В исследовании приняли участие 54 взрослых человека. Им было предложено сыграть в игру, по итогам которой добровольцам начислялось определенное количество баллов, выступающих в качестве аналога платежного средства в реальном мире. Отмечается, что до начала эксперимента ученые собрали данные о мозговой активности участников во время ночного отдыха с помощью специальных устройств.