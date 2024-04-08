Хорошая новость. Эксперт рассказал, почему у аллергиков реже бывает рак

Анализ смертности от рака, проведенный в США и Канаде, показал, что пациенты с аллергией умирали от злокачественных образований реже на 10%. Наличие бронхиальной астмы у женщин снижает риск развития рака шейки матки на 44%, а рака яичников — на 40%. Согласно европейским исследованиям, аллергия снижает риск развития рака кожи и молочных желез, а детей-аллергиков реже настигает лейкемия, злокачественные опухоли кожи и легких.