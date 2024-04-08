Хорошая новость. Эксперт рассказал, почему у аллергиков реже бывает рак

Утешительный приз, который дарит аллергия своим пациентам, — это защита от рака. Известно, что онкологическими заболеваниями пациенты с аллергией страдают гораздо реже.
Анализ смертности от рака, проведенный в США и Канаде, показал, что пациенты с аллергией умирали от злокачественных образований реже на 10%. Наличие бронхиальной астмы у женщин снижает риск развития рака шейки матки на 44%, а рака яичников — на 40%. Согласно европейским исследованиям, аллергия снижает риск развития рака кожи и молочных желез, а детей-аллергиков реже настигает лейкемия, злокачественные опухоли кожи и легких.
Изучен ли механизм этой защиты и нельзя ли его применить и для здоровых пациентов?
Aif.ru рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского Университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов:
— Механизм не до конца понятен, но для врачей очевиден. Иммунная система аллергиков находится в постоянной «боевой готовности» и готова в любой момент дать «отпор» (по большей части — неадекватный) чужеродным веществам. Поэтому от иммунного надзора не ускользают и раковые клетки, которые при определенных условиях может пропустить иммунитет здоровых людей.
Натренировать таким образом иммунитет не способны никакие иммуностимуляторы. Это особенность организма, с которой человек рождается. И как любая особенность, в одних случаях она работает во вред, а в других — во благо.