Холодный и отбитый фарш. Секреты идеального люля-кебаба

После того, как мы пропустили мясо через мясорубку, вымешиваем его. В конце нужно будет проверить, будет ли мясо падать с шампура. Для этого берем кусок фарша, кладем на ладонь и поворачиваем ладонь вниз. Мясо должно прилипнуть к руке и держаться на ней.