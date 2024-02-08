Холода не беда. Гериатр рассказал, как пожилым не мерзнуть зимой

Что касается увеличения физической активности, то в отношении пожилых людей такую рекомендацию давать сложно. Да и двигаться активно, когда под ногами сугробы или лед, а на тебе громоздкая одежда, совсем непросто и небезопасно. Тем не менее, выйдя на мороз, надо стараться больше двигаться, хотя бы не стоять на месте. «Если пункт назначения, в который направляется пожилой человек (магазин, поликлиника, гости), находится не очень далеко, а общественный транспорт задерживается, лучше не мерзнуть на остановке, а пройтись пешком, — советует врач. — Но если в процессе прогулки вы вспотели, то следует вернуться домой и переодеться. Одежда должна быть сухой, иначе на морозе очень легко заболеть, так как иммунитет с возрастом ослабевает».