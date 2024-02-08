Холода не беда. Гериатр рассказал, как пожилым не мерзнуть зимой

Зимой нередка погода, при которой, как говорится, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Когда воют холодные ветра, бушуют метели, заносят снегопады, ни детям, ни старикам на прогулке, конечно, делать нечего. Но если просто подморозило, то лучше обязательно гулять. Однако людям преклонного возраста важно соблюдать определенные правила предосторожности. Как старикам не замерзнуть в морозы, рассказывает врач-гериатр РГНКЦ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Изюмов.
Часто в кино, да порой и в жизни, мы видим пожилых людей, которые одеваются гораздо теплее, чем того требует погода. Особенно часто у них мерзнут конечности. Поэтому, например, летом старики носят шерстяные носки и даже валенки.
Почему старики часто мерзнут
«Пожилые люди легко подвержены переохлаждению, — говорит Изюмов. — Это связано с возрастными изменениями процессов терморегуляции в организме и снижением чувствительности некоторых участков тела к температурным раздражителям». На это влияет много причин, таких как плохой метаболизм, пониженное давление, ухудшение эластичности сосудов, уменьшение подкожной жировой прослойки. Свою лепту может вносить и прием некоторых лекарств, а также ряд заболеваний (гипотиреоз, атеросклероз и прочие). Поэтому, если пожилой родственник в теплое время года жалуется на холод, его надо обязательно показать врачу, чтобы исключить вероятность болезней.
Но хуже даже не то, что пожилым людям требуется больше тепла, чем более молодым, а то, что они зачастую не замечают того, что замерзли. «К этому приводят не только возрастные изменения, но и определенные хронические заболевания, которые увеличивают риск обморожения, например, сахарный диабет (из-за снижения чувствительности нижних конечностей) или атеросклероз (из-за нарушения кровоснабжения конечностей)», — объясняет эксперт.
Выгляни в окошко
Чтобы не замерзнуть на зимней прогулке, наш эксперт советует обратить большое внимание на выбор одежды и обуви. Казалось бы, тут все очевидно: боишься замерзнуть — оденься теплее. Но не так всё просто. Очень часто пожилые люди, собираясь зимой на прогулку, одеваются слишком тепло, из-за чего начинают сильно потеть, а это может привести к переохлаждению и болезни. Поэтому одеваться старикам зимой наш эксперт советует не столько как можно теплее, сколько адекватно. То есть доверять надо не своим ощущениям и прогнозам Гидрометцентра, а показаниям градусника за окном. Также перед выходом на улицу следует уточнить скорость ветра. Если деревья под окном сильно качаются — прогулку и вовсе лучше отложить.
Также гериатр напоминает, что перед выходом из дома важно не забыть захватить с собой запасные перчатки или варежки. Если во время прогулки одна пара перчаток намокла (например, из-за того, что пожилой человек упал или решил поиграть в снежки с внуками), то всегда можно будет сменить ее на запасную. А если руки замерзнут — можно надеть поверх одной пары варежек другую.
Зимний рацион и активность
Чтобы не превратиться в сосульку на морозе, не стоит выходить на прогулку голодными. «Питайтесь полноценно, зимой употребляйте достаточное количество белка и сложных углеводов, которые будут постепенно насыщать организм энергией, — советует гериатр. — Перед выходом на улицу обязательно перекусите, но не увлекайтесь горячими напитками, они могут вызвать повышенное потоотделение. Если прогулка обещает быть долгой, возьмите с собой в термосе теплые напитки, но ни в коем случае не горячительные. Под воздействием алкоголя происходит расширение сосудов и наступает мнимое ощущение тепла, в таком состоянии человек может незаметно переохладиться или даже получить обморожение».
Что касается увеличения физической активности, то в отношении пожилых людей такую рекомендацию давать сложно. Да и двигаться активно, когда под ногами сугробы или лед, а на тебе громоздкая одежда, совсем непросто и небезопасно. Тем не менее, выйдя на мороз, надо стараться больше двигаться, хотя бы не стоять на месте. «Если пункт назначения, в который направляется пожилой человек (магазин, поликлиника, гости), находится не очень далеко, а общественный транспорт задерживается, лучше не мерзнуть на остановке, а пройтись пешком, — советует врач. — Но если в процессе прогулки вы вспотели, то следует вернуться домой и переодеться. Одежда должна быть сухой, иначе на морозе очень легко заболеть, так как иммунитет с возрастом ослабевает».
Если все-таки замёрзл
Длительность зимней прогулки не должна быть слишком большой. Но если все-таки замерзли, эксперт советует вернуться в теплое помещение, сменить промокшую одежду и обувь, выпить теплый, но не горячий напиток. Чаще всего этого достаточно, чтобы не заболеть. Прием ударной дозы витаминов или каких-то противопростудных препаратов в данном случае абсолютно бесполезен, и даже может вызвать проблемы со здоровьем из-за побочных эффектов лекарств.
«Замершие руки и ноги не стоит сразу погружать в очень горячую воду, так как сосуды в них сильно сужены и быстрое нагревание может привести к некрозу тканей, — предупреждает эксперт. — Температура воды должна быть чуть выше температуры тела. Обветренные участки смажьте защитным кремом или мазью с пантенолом, при холодовой травме кожа становится сухой и трескается, а это может грозить пожилому человеку присоединением инфекции».
Не бойтесь выходить на улицу в холодное время года. При соблюдении всех правил безопасности прогулки зимой могут быть приятными и полезными.