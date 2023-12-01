Холод «шубе» не поможет. 6 ошибок при хранении салатов
Разбираемся, как правильно сохранить салаты после праздника. Спойлер: хранить можно совсем недолго.
Разбираемся, как правильно сохранить салаты после праздника. Спойлер: хранить можно совсем недолго.
Тазик салата — это наша национальная особенность. На столе должно быть много еды, на зимнем столе — много сытной еды. А уже если стол праздничный, то у него должны ножки подгибаться от тяжести и обилия блюд. Поэтому салаты всегда готовятся с запасом, тазиками. Конечно, они остаются. Но как их нужно правильно хранить, чтобы продлить их срок жизни и не отравиться в следующие дни, когда доедаете остатки пиршества.
Как бы мы ни устали после застолья, салаты нужно убрать в холодильник. Ведь они очень быстро портятся. Хранить их можно только при температуре 0−5 градусов. И недолго.
Роспотребнадзор рекомендует хранить незаправленные салаты 18 часов, заправленные — только 12.
И это касается салатов из свежих овощей, салатов с добавлением мяса, птицы, копченостей («Оливье» попадает в эту категори) винегретов из отварных или печеных овощей.
Поэтому все салаты, которые возможно, «Оливье», «Винегрет», «Цезарь» и другие лучше заправлять непосредственно перед подачей на стол. Лучше заправлять небольшими порциями, а в ходе праздника подкладывать новые порции салата и их тут же заправлять. Так у вас останется нарезанный, но не заправленный салат, который простоит 18 часов после того, как его нарезали.
Что касается слоеных салатов, таких как «Мимоза» или «Селедка под шубой», то они могут стоять вместе с майонезом только 12 часов. Их обычно делают заранее, поэтому свои 8−10 часов в холодильнике они уже простояли, плюс еще 2−3 часа на застолье. Получается, что слоеные салаты хранить нежелательно, нужно готовить ровно столько, сколько съедят гости. А если вы боитесь, что салатов не хватит, лучше сделать побольше оливье или винегрета.
Часто зимой мы выставляем салаты на балкон. Это нужно делать с осторожностью. Оптимальная температура хранения — немного выше нуля, но не выше +5 градусов. На улице же в зимнее время часто бывают резкие понижения температуры, салат может замерзнуть и после этого он станет несъедобным. Далеко не все ингредиенты в составе легко перенесут разморозку. Собственно, мороз не повредит только квашеной капусте.
В разных салатах по-разному размножаются болезнетворные бактерии. Где-то среда особенно подходящая. К примеру, салаты с рыбой и морепродуктами можно хранить 12 часов, если они не были заправлены, а с заправкой хранить нельзя вовсе. Также нельзя хранить вместе салаты с майонезной заправкой и салаты, заправленные растительным маслом. Они будут портиться быстрее, да и на вкус такое соседство сильно повлияет.
Нельзя хранить вместе салаты заправленные и нет, даже если это один и тот же салат, к примеру, оливье. Если вы подложили к незаправленному салату его же заправленные остатки, то время хранения теперь рассчитывается как для салата заправленного. То есть не более 12 часов после приготовления.