Холод «шубе» не поможет. 6 ошибок при хранении салатов

Тазик салата — это наша национальная особенность. На столе должно быть много еды, на зимнем столе — много сытной еды. А уже если стол праздничный, то у него должны ножки подгибаться от тяжести и обилия блюд. Поэтому салаты всегда готовятся с запасом, тазиками. Конечно, они остаются. Но как их нужно правильно хранить, чтобы продлить их срок жизни и не отравиться в следующие дни, когда доедаете остатки пиршества.

Ошибка № 1. Оставить на столе

Как бы мы ни устали после застолья, салаты нужно убрать в холодильник. Ведь они очень быстро портятся. Хранить их можно только при температуре 0−5 градусов. И недолго.

Ошибка № 2. С майонезом

Роспотребнадзор рекомендует хранить незаправленные салаты 18 часов, заправленные — только 12.

И это касается салатов из свежих овощей, салатов с добавлением мяса, птицы, копченостей («Оливье» попадает в эту категори) винегретов из отварных или печеных овощей.

Поэтому все салаты, которые возможно, «Оливье», «Винегрет», «Цезарь» и другие лучше заправлять непосредственно перед подачей на стол. Лучше заправлять небольшими порциями, а в ходе праздника подкладывать новые порции салата и их тут же заправлять. Так у вас останется нарезанный, но не заправленный салат, который простоит 18 часов после того, как его нарезали.

Ошибка № 3. Сделать слишком много

Что касается слоеных салатов, таких как «Мимоза» или «Селедка под шубой», то они могут стоять вместе с майонезом только 12 часов. Их обычно делают заранее, поэтому свои 8−10 часов в холодильнике они уже простояли, плюс еще 2−3 часа на застолье. Получается, что слоеные салаты хранить нежелательно, нужно готовить ровно столько, сколько съедят гости. А если вы боитесь, что салатов не хватит, лучше сделать побольше оливье или винегрета.

Ошибка № 4. Балкон

Часто зимой мы выставляем салаты на балкон. Это нужно делать с осторожностью. Оптимальная температура хранения — немного выше нуля, но не выше +5 градусов. На улице же в зимнее время часто бывают резкие понижения температуры, салат может замерзнуть и после этого он станет несъедобным. Далеко не все ингредиенты в составе легко перенесут разморозку. Собственно, мороз не повредит только квашеной капусте.

Ошибка № 5. Все вместе

В разных салатах по-разному размножаются болезнетворные бактерии. Где-то среда особенно подходящая. К примеру, салаты с рыбой и морепродуктами можно хранить 12 часов, если они не были заправлены, а с заправкой хранить нельзя вовсе. Также нельзя хранить вместе салаты с майонезной заправкой и салаты, заправленные растительным маслом. Они будут портиться быстрее, да и на вкус такое соседство сильно повлияет.

Ошибка № 6. Положить в незаправленный оливье пару ложек с майонезом

Нельзя хранить вместе салаты заправленные и нет, даже если это один и тот же салат, к примеру, оливье. Если вы подложили к незаправленному салату его же заправленные остатки, то время хранения теперь рассчитывается как для салата заправленного. То есть не более 12 часов после приготовления.