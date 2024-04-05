Холли Бейли сыграет в фильме Мишеля Гондри и Фаррелла Уильямса

Сценарием мюзикла занимались Мартин Хайнс («История игрушек — 4» (2009)) и Стивен Левенсон («Тик-так… БУМ!» (2021)). Сам Уильямс продюсирует проект. Известно, что в фильме могут сняться хип-хоп- и R&B-звезды Мэри Джей Блайдж, Мисси Эллиотт и André 3000. Гондри называет ленту «очень личной» и при этом «высокобюджетной».