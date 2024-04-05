Холли Бейли сыграет в фильме Мишеля Гондри и Фаррелла Уильямса

Действие картины будет происходить в 1977 году в Вирджиния-Бич, где в 1973-м родился Фаррелл, уточняет Variety. Других подробностей сюжета пока нет.
Сценарием мюзикла занимались Мартин Хайнс («История игрушек — 4» (2009)) и Стивен Левенсон («Тик-так… БУМ!» (2021)). Сам Уильямс продюсирует проект. Известно, что в фильме могут сняться хип-хоп- и R&B-звезды Мэри Джей Блайдж, Мисси Эллиотт и André 3000. Гондри называет ленту «очень личной» и при этом «высокобюджетной».
Ранее сообщалось, что картина может получить название «Атлантис». Съемки планировались в 2023 году, но были перенесены из-за забастовки Гильдии актеров.
Между тем на октябрь запланирована премьера Lego-байопика о Фаррелле — Piece By Piece.