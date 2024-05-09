Хляби небесные: почему по всему миру происходят наводнения и что с этим делать

Наводнения на разных континентах этой весной привели к серьезным инфраструктурным проблемам и повлекли за собой многочисленные жертвы и разрушения. Наводнения происходят даже там, где их не ждали: в арабских и африканских пустынях. Виной тому как изменение климата, так и неготовность правительств стран к чрезвычайным ситуациям. Рассказываем, почему это происходит, будет ли наводнений в будущем еще больше и как эту проблему можно решить (и можно ли).