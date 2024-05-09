Хляби небесные: почему по всему миру происходят наводнения и что с этим делать

Нелетная погода
В апреле многие туристы застряли в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах — одном из самых крупных и самых загруженных авиационных хабов мира. Из-за большого количества осадков аэропорт оказался затоплен, а многие рейсы отменены. В интернете расходились кадры с самолетами, рассекающими волны на взлетно-посадочной полосе.
Но в апреле проблемы не закончились — 2 мая авиакомпании Emirates и Flydubai вновь были вынуждены отменить или перенести несколько рейсов в Стамбул, Йоханнесбург и Сингапур из-за непогоды.
От рекордно сильных осадков пострадали, разумеется, не только транзитные пассажиры арабских авиакомпаний, но и жители региона.
В середине апреля в некоторых городах ОАЭ выпало более 254 мм осадков, что в два раза больше среднегодового количества. Это рекордный показатель для страны с 1949 года, когда в ОАЭ начали фиксировать метеорологические показатели.
Для ОАЭ и других стран Аравийского полуострова, известных аридным (характерным для пустынь и отличающимся небольшим количеством осадков) климатом, такие сильные дожди — редкость. Поэтому сразу после апрельских катаклизмов в сети появились различные попытки найти объяснение этому феномену.
Среди прочего особенной популярностью пользовалась версия о том, что во всем виновато распыление реагентов для искусственного формирования осадков — в ОАЭ это довольно частая практика. Однако эксперты и правительство Дубая в один голос эту гипотезу опровергали. Климатологи и метеорологи настаивают, что причина не в засеве облаков, а в первую очередь — в климатических изменениях.
По словам профессора Университета Ридинга Маартена Амбаума, для района Персидского залива характерны длительные периоды засухи, а затем нерегулярные, но обильные осадки, но то, что произошло в этом году, выходит за рамки этой нормы.
По словам главного метеоролога Национального центра метеорологии ОАЭ Эсраа Алнакби, причина апрельских осадков в контрасте давления в верхних слоях атмосферы и на поверхности, который при повышении температуры на поверхности увеличивается.
Грозовые дожди, подобные тому, который обрушился весной на ОАЭ, при потеплении могут значительно усиливаться. Такого типа конвекционные дожди генерируются теплом, и в случае глобального потепления будут учащаться.
С ним согласна климатолог из Имперского колледжа Лондона Фредерике Отто, которая говорит, что ливневые дожди участились по всему миру из-за глобального потепления, и предостерегает, что если человечество продолжит в этом же темпе сжигать нефть, газ и уголь, то наводнений в мире станет больше.
Согласно недавнему исследованию ученых из Национального центра метеорологии в Абу-Даби, в случае продолжающегося глобального потепления к концу века количество дождей в ОАЭ может увеличиться на 30%.
Кроме того, как пишет, CNBC причиной катаклизма в Эмиратах стало также то, что в Дубае, как и во многих других новых городах региона, построенных на ранее необитаемых территориях, нет системы естественного дренажа.
Как поясняют эксперты, Дубай был построен на песке, который позволяет воде легко просачиваться в почву, но из-за бетонного покрытия теперь этого не происходит. Проблему усугубляют растущее население и накапливающийся мусор, который также мешает воде уходить.
В марте прошлого года обильные ливни также прошли в Кувейте, подобное уже происходило там и в Саудовской Аравии в ноябре 2018 года. Кувейтская организация «Инженеры без границ» заявила тогда, что убытки для экономики страны составили около $330 млн. Наводнения тогда привели к смерти одного человека, травмам более 400 и затоплению многих жилых районов.
Руководитель организации «Инженеры без границ» Зайнаб Караши заявила, что проблема наводнений требует своевременного решения, например, увеличения пропускной способности ливневой канализации. Пусть данное решение будет стоить государству немалую сумму, в дальнейшем оно приведет к снижению убытков.
Но и в «старых» западных городах, таких как Нью-Йорк или Порто, существующие дренажные системы не справляются с нагрузкой от выпадающих сейчас все в большем количестве на фоне климатических изменений осадков, говорит Тиаго Маркет, сооснователь и генеральный директор экологической компании Greenmetrics.AI.
Экологическое неравенство
Еще один регион, особенно сильно страдающий в последнее время от наводнений, это Африка. В сентябре прошлого года из-за разрушительного наводнения на востоке Ливии, по оценкам Красного Креста, погибли более 11 000 человек, а более 20 000 оказались пропавшими без вести. Опасность наводнений помимо непосредственных разрушений также связана с распространением инфекционных заболеваний, таких как холера.
Сильные наводнения, вызванные циклоном Эль-Ниньо, обрушились на восточную часть Африки в конце прошлого года: тогда от него пострадали такие страны, как Сомали, Кения, Танзания, Малави, Мозамбик. В этой части Африки традиционно есть два сезона дождей — малый с октября по декабрь и основной с марта по июнь. С наступлением сезона дождей в этом году Восточная Африка уже переживает экстремальные осадки и готовится к новым наводнениям.
Президент Кении Уильям Руто в начале мая сообщил о 228 погибших, 164 раненых и 210 000 перемещенных лиц в стране в результате дождей, продолжающихся с начала апреля. Они привели к переполнению русел рек и прорыву дамбы в центральной части Кении, из-за чего случился оползень, унесший жизни 46 человек.
Из-за разлива реки Телек затопило и популярный сафари-парк Масаи Мара на западе страны, где группы туристов оказались заблокированы в отелях. 2 мая почти по всей Кении наблюдались перебои с электричеством, поскольку из-за дождей была повреждена центральная система электропередачи. И это еще не предел: к Африке приблизился новый циклон — «Хидайя», который уже достиг Танзании, где из-за наводнений и оползней погибли 155 человек. Значительные разрушения произошли в Уганде, Руанде, Бурунди и Малави.
Наводнения в Африке приводят к внутренним перемещениям и миграции между странами региона. Так, по данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, количество перемещений в связи со стихийными бедствиями увеличилось в мае 2023 года и оставалось относительно высоким до января 2024 года.
«Миграция из-за отсутствия продовольственной безопасности также участилась в период с мая по октябрь 2023 года из-за широкомасштабных наводнений в Эфиопии, Кении и Сомали, вызвавших гибель скота и уничтожение урожая», — говорится в докладе.
Циклон «Белал», обрушившийся в январе на Маврикий и в марте на Мадагаскар, привел к масштабным разрушениям инфраструктуры и домов. Причем Маврикий в марте снова оказался во власти проливных дождей, из-за наводнения там приостановили работу финансовые и госучреждения, закрылась биржа.
В Африке сейчас популярна точка зрения, что жители континента оказались жертвами климатической несправедливости, так как несут на себе бремя последствий деятельности бывших колонизаторов, экономически более развитых стран с крупной промышленностью и высоким уровнем потребления энергии.
При этом именно в африканских странах эти последствия значительно масштабнее, там природные катаклизмы чаще влекут за собой массовые жертвы не только в результате самих наводнений, но и из-за следующих за ними голода и болезней. Климатические изменения в Африке сильно влияют на производство урожая.
«В настоящее время фермеры в Кении сталкиваются с серьезными проблемами из-за изменения погодных условий, которые нарушают цикл земледелия. Периоды засухи когда фермерам приходилось полагаться на ирригацию, спорадически сменяются экстремальными дождями с наводнениями. Это приводит к потере урожая и нестабильности их доходов», — говорится в колонке об экологической несправедливости на кенийском портале Citizen.
На климатических саммитах лидеры стран Африки регулярно призывают западные страны создать фонд, куда будут направляться пожертвования на предотвращение разрушений в развивающихся странах, связанных с изменением климата. На последней конференции, организованной в Найроби Международной ассоциацией развития под эгидой Всемирного банка, кенийский президент Уильям Руто вновь призвал доноров создать такой фонд размером в $120 млрд.
Но и «богатая» Европа не свободна от угроз климатических изменений и в частности наводнений. По данным Всемирной метеорологической организации, Европа сейчас — самый быстро нагревающийся континент мира. В 2023 году там одновременно произошли самый крупный в истории лесной пожар и самое дорогостоящее по последствиям наводнение — в Словении, где шесть человек погибли, тысячи были эвакуированы, а ущерб оценивался в миллиарды евро.
Нас всех затопит?
Кажется, что наводнения сейчас одолевают буквально все страны мира — от Бразилии, где дожди на юге страны привели к гибели 78 человек и 115 000 лишились домов, до России, где прорыв дамбы под Оренбургом из-за таяния снега привел к масштабной экологической катастрофе.
В прошлом году наводнения, вызванные дождями, затронули такие регионы, как Индия, Филиппины, США. В августе 2022 года, после того как в результате наводнения в Пакистане погибли 1700 человек и 8 млн были вынуждены покинуть свои дома, исследователи World Weather Attribution подсчитали, что интенсивность осадков в тот период увеличилась на 75%, а климатологи предположили, что это могло быть вызвано климатическими изменениями.
Этой весной на Пакистан и Афганистан снова обрушились не по сезону мощные наводнения после слишком засушливой зимы. По меньшей мере 135 человек погибли, из них 21 человек — это фермеры, которых ударило молнией во время сбора урожая.
Как рассказывает Forbes генеральный директор Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова, в 2022 году 23% мирового населения были подвержены серьезному риску наводнений, из них 89% — жители развивающихся стран.
«Климатические изменения — это одна из причин этого явления, потому что они ускоряют темпы перераспределения воды в атмосфере. Это приводит к повышению уровня морей, выпадению рекордного количества осадков, учащению и усилению штормов, что повышает риск наводнений».
Другой причиной учащения наводнений стали высокие темпы урбанизации: по данным Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в 2022 году доля городского населения в мире достигла 57%. Рост городов приводит к усилению антропогенного воздействия на окружающую среду, что повышает риск наводнений, так как асфальт и бетон способствует аккумулированию воды и замедлению ее течения.
«Наконец, важна политическая стабильность государств: только в этом случае может отслеживаться соблюдение стандартов строительства и содержания плотин и будут применяться оперативные меры по ликвидации последствий. Без эффективной политики по борьбе с изменением климата и ответственного использования природных ресурсов риск наводнений будет только увеличиваться», — полагает Цветкова.
Однако и политически стабильные и экономически благополучные государства в Европе и Северной Америке не застрахованы от наводнений. Температура в Европе растет с каждым годом, в 2023 году средняя глобальная температура была на 1,45°С выше доиндустриального уровня, что спровоцировало выпадение большого количества осадков. В целом по Европе выпало примерно на 7% больше осадков, чем обычно.
В Европе к наводнениям и пожарам, по мнению экспертов из европейской программы наблюдений за изменениями климата «Коперник», приводят все те же климатические изменения, возникающие из-за повышения выбросов углекислого газа и метана в атмосферу.
В результате скорость потепления в Европе составляет около 0,4°C за десятилетие, что вдвое превышает средний мировой показатель, отметила Саманта Берджесс, заместитель директора Службы по изменению климата «Коперник» и один из авторов доклада о состоянии климата в Европе.
По ее словам, Европе предстоит адаптироваться к более высоким температурам быстрее, чем любому другому региону, причем районы, расположенные ближе всего к Арктике, такие как Гренландия, нагреваются быстрее всего. Континенту в целом грозит потепление на 3, даже если миру удастся ограничить глобальное потепление.
Последствия будут наиболее заметными в таких регионах, как Альпы, где за последние два года ледники потеряли 10% своего оставшегося объема.
Таков вывод исследования Массачусетского технологического института, в котором прогнозируются долгосрочные последствия изменения климата для конкретных точек по всему миру. Исследование объединяет данные 50 климатических моделей, чтобы определить количество дней c хорошей погодой в различных местах к 2100 году.
«В России, Канаде и других странах Глобального Севера будет больше дней, когда можно комфортно находиться на открытом воздухе. А вот в развивающихся странах, таких как Кот-д’Ивуар, их будет меньше, так проявляется климатическое неравенство между Глобальным Севером и Глобальным Югом», — резюмирует Ёну Чхве, аспирант Массачусетского технологического института и член исследовательской группы.
Как можно предотвратить новый всемирный потоп
По словам генерального директора венчурного фонда Orbita и футуролога Евгения Кузнецова, человечество сталкивается с наводнениями уже давно и выработало ряд мер, чтобы предотвратить или хотя бы снизить возможный ущерб от стихийных бедствий. «Первое правило — это не селиться в затопляемых зонах, а второе — это строить защитные сооружения, дамбы. И все-таки люди регулярно селятся в зонах потенциального затопления, застраивают поймы и другие низины, потому что долгое время вода не поднимается до их уровня и место кажется пригодным для жизни», — поясняет он.
Однако со временем аномальные подъемы воды на таких территориях происходят, а по мере потепления влажность и обводненность регионов меняется, и те места, где наводнения случались редко, начинают все чаще подвергаться им.
Бороться с рисками можно строя дамбы или другие гидрографические сооружения. Большая часть Голландии когда-то была затапливаемой территорией, и дамбы практически полностью защитили ее от этих рисков. Поэтому сделать огромную территорию защищенной — не проблема. Если строить дамбы достаточно надежно, то можно осушать и делать защищенными гигантские территории.
Бороться с рисками наводнений помогают и спутниковые технологии: снимки из космоса позволяют предсказывать потенциальный рост уровня воды. При этом в России спутниковая группировка дистанционного зондирования используется недостаточно, отмечает Кузнецов.
«Современные стандарты точности, детальности изображений и частоты фотографирования тех или иных регионов у нас не выдерживаются. Современные спутниковые мировые группировки позволяют давать снимки значительно большей частоты и точности. Естественно, если бы мониторинг, например, уровня снега или уровня осадков проводился с нужным объемом данных, то можно было бы за несколько месяцев спрогнозировать, что какой-то речной бассейн будет сталкиваться с сильным весенним половодьем. Вполне вероятно, что в будущем, когда спутниковая группировка в России будет развиваться, мы сможем воспользоваться и этими технологиями тоже», — добавил он.
Изменение ландшафтов под более удобные для человека называется геоинжиниринг или терраформинг, многие регионы уже активно применяют их, чтобы превратить нежизнеспособные ландшафты в плодородные территории.
Например, территория Израиля, которая из пустыни была превращена в сельскохозяйственную территорию. Активно экспериментирует с обводнением своих территорий Китай, на наших глазах Аравийский полуостров, активно высеивая дождевые тучи, вызвал несколько месяцев лавинообразных дождей и сейчас барханы и пустыня покрываются травой, что удивительно для того региона.
«Если целенаправленно и последовательно проводить мероприятия по изменению климата, то можно добиться спасения многих территорий от статуса пустынь или пустошей, превратив их во что-то более приятное для жизни. Однако не стоит забывать, что если в одном месте меняется климат, это может аукнуться в другом месте», — напоминает Кузнецов.
По его словам, такие аномалии, как засухи или наводнения в регионах, которые сами никаких геоинженерных проектов не проводят, могут быть связаны с искусственным изменением климата в другом регионе. На данный момент подобные меры не регулируются международным правом, но в будущем придется это сделать, считает эксперт: «Мы уже сталкиваемся с засухами, например, в Южной Сибири, которые вполне вероятно связаны с интенсивными программами обводнения территории Китая».
В самом Китае, который тоже регулярно страдает от наводнений, появилась еще одна идея борьбы с этим бедствием. Китайский ландшафтный архитектор Ю Концзянь придумал концепцию «губчатых городов», в которых специально создаются природные ландшафты, способствующие в отличие от бетонных конструкций быстрому оттоку воды. Сам это описывает так: «Не надо пытаться победить природу в боксерском поединке, это должен быть тайцзицюань — следовать за природными процессами, а не пытаться идти против них».