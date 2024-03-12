Химик рассказала о пользе пакетированных соков

Пакетированный сок — это продукт, который проходит много ступеней производства и контроля качества, начиная с сырья и заканчивая упаковкой, и может храниться в закрытой упаковке довольно долгое время, не теряя вкусовых качеств. Но после вскрытия его можно хранить недолго и в прохладном месте (чаще всего производители рекомендуют употребить данный продукт в течение суток). Это связано с тем, что сок начинает контактировать с воздухом, подвергаясь химическим реакциям (в частности, окислению под действием кислорода воздуха), сообщила эксперт.