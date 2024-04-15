Химик предупредил, какой пластик может стать ядовитым в микроволновке

«Для этого достаточно обратить внимание на маркировку посуды. Всего в России существует семь типов обозначений. Например, треугольник с цифрой 7 означает, что упаковка сделана из других видов пластика, не попадающих в первые 6 категорий: полиамида, поликарбоната, бисфенола А. Последний может проникать в пищу в небольших количествах, но при нагреве уровень этого проникновения увеличивается. Поэтому контейнеры и посуду с такой маркировкой для разогревания еды лучше не использовать, а свежеприготовленной пище нужно дать время остыть перед тем, как отправить на хранение», — объяснил он.