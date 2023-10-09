Харли Квинн и Глеб Жеглов стали коллегами мечты россиян

Эксперты установили, с кем из персонажей кино россияне хотели бы стать коллегами по работе. В списке оказались Харли Квинн и Глеб Жеглов, сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Как отметили аналитики, жители страны хотели бы работать с умными и везучими партнерами, среди которых выбрали Шерлока Холмса и Джека Воробья (4 и 3%). По 2% голосов россияне отдали Железному человеку, Терминатору, Нео, доктору Хаусу и Штирлицу.

Мужчины отдали свое предпочтение Владимиру Яковлеву из «Полицейского с Рублевки», профессору Преображенскому из «Собачьего сердца», Человеку-пауку, Глебу Жеглову и Володе Шарапову из «Места встречи изменить нельзя».

Благодаря голосам женщин в список попали Мария Сергеевна из «Тайн следствия», Харли Квинн, Дин Винчестер из «Сверхъестественного», Тося Кислицына из «Девчат», Миранда Пристли из «Дьявол носит Prada» и Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит».

В частности, опрошенные назвали Данилу Багрова, Шурика, Бэтмена, Д’Артаньяна, Крепкого Орешка, Доктора Стрэнджа, Людмилу Прокофьевну Калугину, Мастера Йоду, Анатолия Ефремовича Новосельцева и других.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Ранее в Сети появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом в главной роли. Актера заметили на съемках в роли Артура Флека. Рядом с ним был другой высокий мужчина, в полном гриме Джокера и в красном костюме, который герой Феникса носил в блокбастере 2019 года. Оба артиста бежали по улицам центра Лос-Анджелеса.

В середине февраля этого года американский кинорежиссер Тодд Филлипс представил первый кадр из предстоящей картины «Джокер: Безумие на двоих». На кадре можно увидеть Леди Гагу, которая взяла на себя роль суперзлодейки Харли Квинн. Также на снимке присутствует актер Хоакин Феникс, играющий самого Джокера.