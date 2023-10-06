Хаос в сердце. Эксперты заявили об эпидемии мерцательной аритмии в России

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий), которая сопровождается хаотичным возбуждением и сокращением предсердий или фибрилляцией (подергиванием) предсердных мышечных волокон, — одно из самых распространенных нарушений ритма сердца, особенно у людей серебряного возраста. Мужчины страдают этим заболеванием чаще, но у женщин оно протекает тяжелее.

Предполагают, что болезнь могут провоцировать артериальная гипертония, заболевания легких, щитовидной железы, а также перенесенные вирусные инфекции и частое употребление алкоголя.

Мерцательная аритмия может протекать бессимптомно, но она приводит к застою крови, из-за чего в предсердии могут образовываться тромбы, что чревато инфарктами и инсультами.

При мерцательной аритмии назначают антикоагулянты, которые снижают риск сосудистых осложнений и внезапной смерти, противоаритмические препараты (они уменьшают частоту возникновения приступов фибрилляции предсердий и восстанавливают синусовый ритм сердца). В некоторых случаях применяется радиочастотная аблация левого предсердия — хирургическая операция, во время которой прижигается участок патологической активности сердца.

Новый метод лечения аритмии

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции недавно была внедрена технология хирургического лечения аритмий без рентгена.

«Это стало возможно благодаря освоению технологии внутрисердечного ультразвука, которая позволяет контролировать внутрисердечные манипуляции, — рассказали aif.ru в пресс-службе НМИЦ эндокринологии. — Ранее для хирургического лечения сложных аритмий необходимо было использовать рентгеновское излучение с введением контрастного вещества. Внедрение новой технологии позволяет выполнять хирургическое лечение аритмий у пациентов с диабетической нефропатией, которым введение контрастного вещества нежелательно, и беременным женщинам, которым требуется такое вмешательство. Ранее это было невозможно, поскольку беременным противопоказано применение ионизирующего излучения. Хирургическое лечение аритмий без рентгена и контраста позволяет повысить безопасность вмешательства и снизить риск развития осложнений у пациентов с сахарным диабетом».