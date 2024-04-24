«Хаббл» получил новое изображение туманности М76

М76 состоит из кольца (центрального стержня) и двух выступов по бокам. Вероятнее всего, окружность была сформирована на раннем этапе эволюции под влиянием звезды-компаньона. Отслоившийся материал образовал плотный диск, состоящий из газа и пыли, который вращается в плоскости гипотетического спутника.