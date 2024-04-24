«Хаббл» получил новое изображение туманности М76

В честь 34-й годовщины запуска космического телескопа «Хаббл» 24 апреля астрономы запечатлели туманность Маленькая Гантель, также известную как Мессье 76 и просто M76. Снимок опубликован на официальном сайте NASA.
Туманность М76 расположена на расстоянии 3400 световых лет от Земли в северном приполярном созвездии Персея. М76 классифицируется как планетарная туманность, расширяющаяся оболочка из светящихся газов, которые были выброшены умирающей звездой красного гиганта.
Планетарная туманность никак не относится к планетам, но получила она такое название из-за того, что астрономы 1700-х годов использовали маломощные телескопы и посчитали, что тип объекта напоминает планету.
М76 состоит из кольца (центрального стержня) и двух выступов по бокам. Вероятнее всего, окружность была сформирована на раннем этапе эволюции под влиянием звезды-компаньона. Отслоившийся материал образовал плотный диск, состоящий из газа и пыли, который вращается в плоскости гипотетического спутника.
Астрономы предполагают, что звезды-компаньона не видно на снимках из-за того, что ее поглотил увеличивающийся красный гигант.
Затем центральная звезда сбросила газ. Он сформировал две расширяющиеся доли по бокам от кольца. Горячий газ, несущийся через космос со скоростью свыше 800 метров в секунду, приводит в движение ураганный поток материала из умирающей звезды.
Затем звезда образовала белый карлик, от которого исходит мощное ультрафиолетовое излучение, заставляющее газ светиться. Красным оттенок, видимый на снимке, обозначается азот, а синим — кислород.
Ранее в честь дня рождения «Хаббла» были выбраны самые важные открытия, сделанные космическим телескопом.
Анна Морозова