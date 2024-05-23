Гусеницы оказались природными сенсорами электрических полей

Сначала были пойманы осы, охотящиеся на гусениц, для измерения количества электрического заряда, создаваемого при взмахе крыльев. Оказалось, что хищные насекомые действительно генерируют электростатические поля, и количество заряда можно измерить в зависимости от активности крыльев. Затем было собрано более 200 гусениц и проверена их реакция на искусственно созданное электростатическое поле.