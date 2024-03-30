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Группа Sum 41 выпустила последний альбом Heaven: x: Hell

Поп-панк-группа Sum 41 представила прощальный альбом Heaven: x: Hell (2024). Он разделен на два диска — Heaven (небеса) и Hell (ад). На небесах, по мнению коллектива, играет поп-панк, а в аду — хеви-метал.

Источник: Reuters

Вместе с релизом Sum 41 опубликовали клип на трек Dopamine, в котором показана свадьба в бунтарском панковском духе.

Этой весной группа отправилась в прощальный мировой тур, который продлится до 2025 года. О своем распаде после 27 лет совместной карьеры Sum 41 объявили в мае 2023-го. За свой продолжительный творческий путь коллектив выпустил семь студийников, большинство из которых стали платиновыми в разных странах. Среди достижений команды — две победы на Juno Awards (основная музыкальная премия Канады) и одна номинация на «Грэмми» за исполнение песни Blood In My Eyes из альбома Screaming Bloody Murder (2011).