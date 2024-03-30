Группа Sum 41 выпустила последний альбом Heaven: x: Hell

Этой весной группа отправилась в прощальный мировой тур, который продлится до 2025 года. О своем распаде после 27 лет совместной карьеры Sum 41 объявили в мае 2023-го. За свой продолжительный творческий путь коллектив выпустил семь студийников, большинство из которых стали платиновыми в разных странах. Среди достижений команды — две победы на Juno Awards (основная музыкальная премия Канады) и одна номинация на «Грэмми» за исполнение песни Blood In My Eyes из альбома Screaming Bloody Murder (2011).