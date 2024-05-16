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Группа «Город 312» рассказала о возвращении солистки Аи на сцену

Артистка еще восстанавливается после тяжелого поражения легких, однако в будущем она рассчитывает выпустить сольный альбом.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь группы «Город 312» Дмитрий Притула рассказал, когда солистка коллектива Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) вернется на сцену. Он поделился этим в интервью Пятому каналу.

Музыкант напомнил, что более года назад артистка перестала появляться на публике из-за последствий COVID-19. Он объяснил, что Ая трижды перенесла заболевание, сопровождавшееся тяжелым поражением легких, и на данный момент она продолжает восстанавливаться.

По его словам, коллектив принял совместное решение взять в группу новую исполнительницу. Тем не менее, музыканты продолжат обеспечивать Аю необходимым лечением. Сама же певица призвала не сравнивать новую солистку с ней, а также отметила, что планирует после восстановления выпустить сольный альбом.

Напомним, группа «Город 312» сообщила о временном прекращении концертной деятельности в марте прошлого года.