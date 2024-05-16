Группа «Город 312» рассказала о возвращении солистки Аи на сцену

По его словам, коллектив принял совместное решение взять в группу новую исполнительницу. Тем не менее, музыканты продолжат обеспечивать Аю необходимым лечением. Сама же певица призвала не сравнивать новую солистку с ней, а также отметила, что планирует после восстановления выпустить сольный альбом.