Группа «Город 312» рассказала о возвращении солистки Аи на сцену

Сооснователь группы «Город 312» Дмитрий Притула рассказал, когда солистка коллектива Ая (настоящее имя — Светлана Назаренко) вернется на сцену. Он поделился этим в интервью Пятому каналу.
Музыкант напомнил, что более года назад артистка перестала появляться на публике из-за последствий COVID-19. Он объяснил, что Ая трижды перенесла заболевание, сопровождавшееся тяжелым поражением легких, и на данный момент она продолжает восстанавливаться.
По его словам, коллектив принял совместное решение взять в группу новую исполнительницу. Тем не менее, музыканты продолжат обеспечивать Аю необходимым лечением. Сама же певица призвала не сравнивать новую солистку с ней, а также отметила, что планирует после восстановления выпустить сольный альбом.
Напомним, группа «Город 312» сообщила о временном прекращении концертной деятельности в марте прошлого года.