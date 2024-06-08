Группа Bon Jovi выпустила альбом Forever

В релиз вошло 12 треков, в том числе уже знакомые слушателям cинглы Living Proof и Legendary. Forever стал первой работой Bon Jovi после операции лидера группы, Джона Бон Джови на голосовых связках в 2022-м.
«Мы все вышли из этого тумана и снова начали взаимодействовать. Появилось новое понимание жизни. Я по-новому оценил свое тело, и это привело ко всем этим песням», — поделился музыкант. В лонгплее есть как мягкие акустические композиции, так и радостные «рок-гимны» в классическом стиле команды.
Ранее экс-гитарист Bon Jovi Ричи Самбора заявил, что хотел бы покинуть коллектив раньше.