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Группа Bon Jovi выпустила альбом Forever

Американский рок-коллектив Bon Jovi представил 16-ю, первую за четыре года пластинку под названием Forever.

В релиз вошло 12 треков, в том числе уже знакомые слушателям cинглы Living Proof и Legendary. Forever стал первой работой Bon Jovi после операции лидера группы, Джона Бон Джови на голосовых связках в 2022-м.

«Мы все вышли из этого тумана и снова начали взаимодействовать. Появилось новое понимание жизни. Я по-новому оценил свое тело, и это привело ко всем этим песням», — поделился музыкант. В лонгплее есть как мягкие акустические композиции, так и радостные «рок-гимны» в классическом стиле команды.

Ранее экс-гитарист Bon Jovi Ричи Самбора заявил, что хотел бы покинуть коллектив раньше.