Группа Blur анонсировала документальный фильм о своем воссоединении

В видеоанонсе проекта, снятого режиссером Тоби Л., оказались кадры с концертов группы, моменты студийной работы и живого общения между участниками Blur. Автор ленты охарактеризовал ее так:
«Интимный взгляд на взаимоотношения, мотивацию, смертность и долговременную дружбу, обнаруживающий новое завоевание, которое нужно совершить вместе».
«Мы почти не общались последние 10 лет… Но вот что замечательно: как только мы вчетвером собираемся в одной комнате, все точно так же, как когда нам всем было по 19», — сказал Алекс Джеймс бас-гитарист группы.
blur: To The End окажется в кинотеатрах 19 июля.
В июле 2023-го Blur представили девятую пластинку The Ballad of Darren, ставшую для них первой за восемь лет. В апреле фронтмен команды Деймон Албарн предположил, что концерт на фестивале Coachella — последний в карьере легенд.