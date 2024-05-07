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Группа Blur анонсировала документальный фильм о своем воссоединении

Брит-поп-коллектив Blur представил трейлер документальной картины blur: To The End, посвященной возвращению музыкантов после долгого перерыва и выпуску альбома The Ballad of Darren (2023).

Источник: AFP 2023

В видеоанонсе проекта, снятого режиссером Тоби Л., оказались кадры с концертов группы, моменты студийной работы и живого общения между участниками Blur. Автор ленты охарактеризовал ее так:

«Интимный взгляд на взаимоотношения, мотивацию, смертность и долговременную дружбу, обнаруживающий новое завоевание, которое нужно совершить вместе».

«Мы почти не общались последние 10 лет… Но вот что замечательно: как только мы вчетвером собираемся в одной комнате, все точно так же, как когда нам всем было по 19», — сказал Алекс Джеймс бас-гитарист группы.

blur: To The End окажется в кинотеатрах 19 июля.

В июле 2023-го Blur представили девятую пластинку The Ballad of Darren, ставшую для них первой за восемь лет. В апреле фронтмен команды Деймон Албарн предположил, что концерт на фестивале Coachella — последний в карьере легенд.