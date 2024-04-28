Громкий сигнал. Мясников рассказал, когда остеопороз — признак рака

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников поделился малоизвестными фактами о таком распространенном заболевании, как остеопороз.
Один из фактов — теперь людям с болезнями костей не запрещено пить кофе. Раньше такая комбинация была под запретом. Сегодня же кофе разрешается, и даже считается, что он укрепляет кости, пояснил медик. Естественно, если пить его в разумных дозировках.
«Начинать скрининг на остеопороз надо через 10 лет от момента, когда остановилась менструация и остановилась функция яичников. Потому что эстрогены — женские половые гормоны — поддерживают кальций в крови. Однако такое заболевание, хоть и встречается чаще у женщин, но и у мужчин он тоже может быть. В мире 3 млн мужчин с остеопорозом», — предупредил Мясников.
Когда он становится признаком рака?
Доктор также пояснил, что важно обращать внимание на возраст, в каком остеопороз проявляет себя. Если вдруг отмечается раннее его начало у молодых, игнорировать патологию нельзя, так как она может быть указанием на серьезные болезни. «Либо у женщины что-то с яичниками, какие-то их функции не срабатывают. Также это может быть и миеломная болезнь, лимфома, другие онкозаболевания», — отметил врач.
Почему остеопороз называют педиатрической болезнью?
Несмотря на то, что болезнь возрастная, ее нередко называют педиатрической. Связано это с тем, что основной объем костной ткани наращивается у детей. «Мы набираем пик костной массы к 15−17 годам. Если ребенок не движется, он ожиревший, любит сладенькое, сидит за гаджетами, где-то втихую покуривает, массу он не наберет. У него будет ее мало, а где тонко, там и рвется», — предупредил Мясников.
Какие препараты провоцируют остеопороз?
На развитие остеопороза могут оказывать влияние и некоторые лекарственные средства. Например, препараты для снижения кислотности желудка. Ведь они ухудшают всасываемость кальция, магния, а где мало магния, там мало и кальция. Все это вызывает разреженность костей. «Бывает, что у женщин в менопаузе обнаруживают рак груди, им назначают препараты — таблетки-ингибиторы ароматазы, эти средства тоже вызывают остеопороз. На фоне приема таких препаратов мы выдаем и таблетки для лечения остеопороза», — предупредил врач. Также эффектом влияния на кости обладают и антидепрессанты.
Какие есть факторы риска развития остеопороза?
К числу факторов риска, которые стимулируют более активное разрушение костей, Мясников отнес курение, неправильное питание, отсутствие движения. «Будете двигаться-двигаться-двигаться, кальций будет перемещаться в кости и там задерживаться. А не будете двигаться, он будет оттуда уплывать и вымываться, кости будут ломаться», — подытожил Мясников.