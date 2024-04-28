Громкий сигнал. Мясников рассказал, когда остеопороз — признак рака

На развитие остеопороза могут оказывать влияние и некоторые лекарственные средства. Например, препараты для снижения кислотности желудка. Ведь они ухудшают всасываемость кальция, магния, а где мало магния, там мало и кальция. Все это вызывает разреженность костей. «Бывает, что у женщин в менопаузе обнаруживают рак груди, им назначают препараты — таблетки-ингибиторы ароматазы, эти средства тоже вызывают остеопороз. На фоне приема таких препаратов мы выдаем и таблетки для лечения остеопороза», — предупредил врач. Также эффектом влияния на кости обладают и антидепрессанты.