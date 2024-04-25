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«Гроб на колесах» был продан на аукционе за десятки тысяч долларов

Вид транспорта необычен и легален.

Необычный транспорт в виде «гроба на колесах» был продан на аукционе за 28 750 долларов (2 648 777 рублей) и стал вирусным из-за своего необычного внешнего вида. Об этом пишет Oddity Central.

В описании автомобиля сказано, что его создатели вдохновлялись сериалом «Семейка монстров», выходившим в середине 1960-х годов. В одном из эпизодов герои создают дрэговый автомобиль с похожей конструкцией.

Гроб оснащен изготовленным на заказ коробчатым шасси и 8-дюймовым кузовом из стеклопластика.

Машина зарегистрирована в Нью-Йорке и имеет действующий номерной знак, то есть транспорт является легальным.

Водительское сидение с синей обивкой расположено в задней части гроба, а двигатель находится сзади от центра шасси. Что касается коробки передач, она автоматическая, отделана золотом с розовыми вставками.

Топливный бак расположен ближе к передней части автомобиля и выкрашен в золотой цвет. Это сделано для того, чтобы он не выделялся, так как есть более важные детали у «гроба на колесах», например, надгробная плита R.I.P. спереди и массивные выхлопные трубы в стиле органа.

Общий пробег автомобиля неизвестен, так как в него не встроен одометр (прибор для измерения количества оборотов колес). Мощность двигателя и скорость транспорта остаются неизвестными.

Автомобиль в виде гроба — не самое странное, что можно придумать. Ранее лауреатом Шнобелевской премии стали ученые из США, «реанимировав» мертвых пауков. За что еще получили награду, читайте в материале.

Анна Морозова