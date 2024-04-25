«Гроб на колесах» был продан на аукционе за десятки тысяч долларов

Топливный бак расположен ближе к передней части автомобиля и выкрашен в золотой цвет. Это сделано для того, чтобы он не выделялся, так как есть более важные детали у «гроба на колесах», например, надгробная плита R.I.P. спереди и массивные выхлопные трубы в стиле органа.