Грибы-симбионты помогут саженцам деревьев прижиться в почве после пожаров

ТОМСК, 16 мая. /ТАСС/. Саженцы деревьев с живым мицелием грибов-симбионтов более выносливые и лучше приживаются даже в условиях, когда в земле мало питательных веществ, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ) в рамках эксперимента. Сейчас в питомнике агрокомплекса Трубачево под Томском выращивается 6 млн сеянцев, которые будут отправлены в разные регионы России для ландшафтного озеленения и восстановления лесов после пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Использование препаратов для формирования эктомикоризных окончаний сеянцев хвойных с закрытой корневой системой позволяет улучшить физиологические показатели растения, повысить его выносливость и приживаемость. Это особенно важно для питомников и круглогодичных посадок хвойных на техногенных субстратах. Почва в таких местах восстанавливается десятилетиями, поэтому для того, чтобы закрепиться на ней, сеянцы должны иметь мощную корневую систему с активной полезной микрофлорой», — приводятся в сообщении слова доцента кафедры генетики и клеточной биологии БИ ТГУ Ольги Вайшля.
Симбиотические технологии
По словам специалистов, у каждого дерева есть свои грибы-симбионты, которые образуют с ним взаимовыгодный тандем. Своими нитями (гифами) грибницы оплетают мельчайшие корни растений и проникают внутрь, получая необходимые для собственного развития вещества. Деревья получают от этого свою пользу — благодаря грибам, им легче извлекать воду и минеральные вещества из почвы.
В рамках эксперимента отдельно для сосны и ели при помощи молекулярно-генетического анализа был подобран вид гриба-симбионта. Промежуточные результаты показывают, что микоризованные ели и сосны существенно выигрывают у растений контрольной группы — они опережают их в росте, имеют развитую корневую систему, которая крепко удерживает земляной ком, а также большее количество почек, из которых впоследствии развиваются ветки. Это также обеспечит растению повышенную декоративность.
«Посев хвойных пород производится в стерильный торф. Кто первый из микроорганизмов туда заселился, тот правит. Поэтому мы стараемся обеспечить тот состав микроорганизмов, который будет оптимальным для наших растений. Дизайн эксперимента предполагает разный полив (верхний и нижний), внесение эктомикоризы в жидком и сыпучем виде. Отдельные партии выращиваются с использованием мицелия, а также минеральных и биопрепаратов, созданных в ТГУ. Один из них содержит микро- и макроэлементы в хелатной форме, другой — почвоулучшающие бактерии», — приводятся в сообщении слова агронома по защите растений агрокомплекса Трубачево, магистрантки второго курса БИ ТГУ Дарьи Серебренниковой.
Как отмечают агрономы, применение симбиотических технологий позволяет без использования химии получать продукт высокого качества. Это повышает рентабельность предприятия и идет на пользу окружающей среде. Сейчас в питомнике в рамках этого эксперимента выращивается 6 млн сеянцев. Летом, когда они подрастут, их отправят в разные регионы страны, где будут использовать для создания комфортной среды и восстановления лесных массивов.