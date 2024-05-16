Грибы-симбионты помогут саженцам деревьев прижиться в почве после пожаров

«Посев хвойных пород производится в стерильный торф. Кто первый из микроорганизмов туда заселился, тот правит. Поэтому мы стараемся обеспечить тот состав микроорганизмов, который будет оптимальным для наших растений. Дизайн эксперимента предполагает разный полив (верхний и нижний), внесение эктомикоризы в жидком и сыпучем виде. Отдельные партии выращиваются с использованием мицелия, а также минеральных и биопрепаратов, созданных в ТГУ. Один из них содержит микро- и макроэлементы в хелатной форме, другой — почвоулучшающие бактерии», — приводятся в сообщении слова агронома по защите растений агрокомплекса Трубачево, магистрантки второго курса БИ ТГУ Дарьи Серебренниковой.