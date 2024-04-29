Грета Гервиг возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль, уже 77-й по счёту, пройдет с 14 по 25 мая на Лазурном берегу.
«Всего за пятнадцать лет Грета Гервиг сделала себе имя в американском и международном кинематографе. Ее последний фильм “Барби” (2023) стал мировым культурным феноменом и хитом года», — говорится в коммюнике организаторов фестиваля.
Помимо Гервиг в жюри киносмотра войдут еще восемь человек — четыре женщины и четверо мужчин, в том числе французская актриса Ева Грин и японский режиссер Хирокадзу Корэеда.
Победители фестиваля будут объявлены в субботу, 25 мая.