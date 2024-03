Граждане развитых стран несчастнее жителей бедных государств, показало исследование

Ученые из Макгиллского университета (Канада) обнаружили, что уровень счастья у людей в развивающихся и неразвитых странах выше, чем у жителей экономически благополучных государств. Это может быть связано с зависимостью от смартфонов и потреблением нездоровой пищи жителями богатых государств. Результаты исследования опубликованы в PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).