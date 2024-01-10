Гражданам напомнили о праве отказаться от работы, если температура в офисе ниже нормы

Разъяснения прозвучали в правительственном отзыве на проект поправок в Трудовой кодекс, предлагающий смягчить для рядовых сотрудников температурный режим в офисах и учреждениях. Например, обязать начальников сокращать рабочий день из-за жары на рабочих местах. Понятно, что прямо сейчас идея кажется неактуальной. Но, напомним, времена года имеют свойство сменяться.

Инициатива была внесена в Госдуму одним из депутатов. Предлагается дополнить ТК нормой, позволяющей сокращать продолжительность рабочего дня в условиях повышенных температур. Автор проекта ссылается на ряд исследований. Так, по данным портала «Гарант.ру», 47 процентов респондентов отмечают, что их работодатели не предпринимают мер по обеспечению условий работы в жару.

По результатам Исследовательского центра «Зарплата.ру» 43 процента граждан России отмечают, что работодатели не соблюдают температурный режим и не сокращают рабочий день. Согласно опросу рекрутингового портала hh.ru, 80 процентов работодателей не отпускают раньше с работы своих подчиненных в жаркие дни.

Тем не менее, по мнению многих экспертов, если на практике есть проблемы, дело не в законе. Значит, надо не нормы менять, а отлаживать правовые механизмы.

«Следует отметить, что в соответствии со статьей 22 Кодекса работодатель обязан обеспечивать работникам безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, в том числе реализовывать мероприятия и принимать меры по предупреждению и профилактике опасностей, а также в целях минимизации повреждения здоровья работников, — говорится в правительственном отзыве. — Согласно статье 214 Кодекса работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников».

Кроме того, напоминают в правительстве, в соответствии с нормами Трудового кодекса работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья в связи с нарушением требований охраны труда до устранения такой опасности.

Причем такие правила касаются и жары, и холода. Как пояснили правительственные эксперты, допустимые диапазоны температуры воздуха на рабочих местах установлены санитарными правилами с учетом категорий работ. При этом соблюдение санитарных норм обязательно для работодателя.

«Таким образом, законодательством Российской Федерации вопрос организации рабочего процесса при выполнении работ в условиях повышенной температуры воздуха урегулирован в достаточной степени и внесение предлагаемых законопроектом изменений избыточно», — подчеркивается в правительственном отзыве.

Например, как пояснил кандидат юридических наук, адвокат Вячеслав Голенев, к категории 1а (сидячая работа) относятся офисные работники, рабочие швейного и часового производства.

«Для них оптимальная температура в холодное время года в помещении должна быть в пределах от +22 °С до +24 °С, — рассказывает адвокат. — Если температура на рабочем месте понижается на градус ниже нормы, работник вправе требовать сократить время работы на час. При температуре в помещении +12 °С офисные сотрудники вправе не работать, при температуре +16 °С — работать не более часа».

Чтобы начальник не уволил замерзшего работника за прогул, адвокат рекомендует, прежде чем уйти, написать заявление, в котором необходимо описать ситуацию и причины, заставляющие уйти домой. Также на слишком жаркие иди чрезмерно холодные условия работы юристы советуют жаловаться в трудовую инспекцию и Роспотребнадзор.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова отметила, что защита трудовых прав граждан является вопросом повышенной социальной значимости.

«Трудовое законодательство предусматривает систему защиты прав работников. Важно, чтобы граждане не только знали свои права, но и умели их защищать, — подчеркнула она. — В частности, согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан с письменного согласия работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, перевести такого работника на другую имеющуюся у него работу. В том числе может быть использован дистанционный формат».

Также, по ее словам, работодатель обязан обеспечить оптимальную температуру на рабочем месте, для чего должен установить отопительные и вентиляционные системы.

«Нарушение государственных нормативных требований охраны труда влечет за собой административную ответственность», — пояснила Мария Спиридонова.

Кстати, напомним, что недавно правительство страны сделало еще одно принципиально важное разъяснение: в период аллергий сотрудники вправе просить перевода на дистанционную работу. Еще в это время можно уйти в плановый отпуск. Поэтому дополнительная законодательная защита по данному вопросу также не нужна.

Если температура на рабочем месте невыносима из-за жары или холода, сотрудник вправе отказаться от работы, написав заявление.

С предложением внести антиаллергенные поправки в Трудовой кодекс выступил один из депутатов Госдумы. Он направил соответствующий проект для отзыва в правительство.

Многие, даже слишком многие, знают, насколько остро стоит проблема. Время от времени отдельным людям на улицах становится невозможно дышать. Виной тому — поллиноз.

«Это заболевание, вызванное аллергической реакцией на пыльцу деревьев и трав, — рассказывают в Роспотребнадзоре. — Время, когда в воздухе появляется пыльца растения-аллергена, становится настоящим испытанием для людей, страдающих от поллиноза. Основными проявлениями сезонной аллергии являются насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век».

Правительственные эксперты напомнили, что согласно нормам Трудового кодекса работодатель обязан с письменного согласия работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, перевести такого работника на другую имеющуюся у него работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья.