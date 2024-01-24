Грант для Мастера, арт-резиденция для Маргариты: культурный дайджест января

Мастер и Маргарита, Москва

Научно-просветительский центр при Музее Михаила Булгакова на Арбате с 20 января по 10 февраля проводит паблик-токи с участием литературоведов, исследователей кино и блогеров. Проект реализуется в рамках выхода фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, который стартует в прокате с 25 января.

Источник: Официальный сайт Музея Михаила Булгакова

Фестиваль современной музыки «Биомеханика», Москва

В арт-пространстве «Артемьев» при Московской консерватории с 22 января по 9 февраля пройдёт Третий мультимедийный фестиваль современной музыки «Биомеханика», а до 15 марта продлится выставка «Электрические сны». В экспозицию войдут работы 13 художников, которые были отобраны композитором и медиахудожником Олегом Макаровым по итогам опен-колла.

Источник: Александр Панов / Пресс-служба фестиваля «Биомеханика»

Кинопоказы в Музее AZ, Москва

В Музее AZ в Москве стартовал цикл показов советских биографических фильмов о художниках, снятых с 1959—1989 годы. Среди кинолент: «Андрей Рублев», «Пиросмани», «Этюды о Врубеле» и другие. На эти десятилетия также выпало творчество представителей неофициального искусства Москвы и Ленинграда — Зверева и Михнова-Войтенко. Их работы можно увидеть в музее на выставке «Секунда, умноженная на вечность» до 14 апреля.

Источник: Телеграм-канал Музея AZ

«АРТ МИР» в Нижнем Новгороде

Международная выставка искусств «АРТ МИР» пройдет в павильонах Нижегородской ярмарки с 27 января по 4 февраля. 260 художников из 30 городов России и пяти стран представят свои работы в разных стилях на тему «Человек и стихия». В рамках выставки также пройдут мастер-классы, концертная программа, экскурсии по экспозиции и творческие встречи с авторами.

Источник: Официальный сайт международной выставки искусства «АРТ МИР»

Новый музейный центр в Рязани

В Рязани на Соборной улице открыли новый музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Часть залов посвятили выставке «Стольный город Древней Руси — Рязань», где показывают жизнь средневекового города через предметы досуга горожан, а другая экспозиция «Среда обитания» рассказывает посетителям о природе и животном мире Рязанской области.

Источник: Димитрий Соколов / Рязанские ведомости

Арт-резиденция во Владивостоке

ЦСИ «Заря» во Владивостоке объявил прием заявок для участия в конкурсном отборе в арт-резиденцию. Набор открыт для художников, кураторов, писателей, историков, музыкантов и междисциплинарных исследователей. Дедлайн 4 февраля, а предпочтение будут отдавать резидентам, чьи проекты связаны с местным контекстом.

Источник: Официальная группа ЦСИ «Заря» во ВКонтакте

Инклюзивная театральная лаборатория, Москва

Дом культуры «ГЭС-2» с 4 февраля по 23 июня проведёт театральную лабораторию «Приснилось» для людей с разным визуальным опытом. В ней примут участие незрячие и слабовидящие участники, которые совместно с профессиональными актёрами будут изучать особенности того, как люди видят сны и как эта тема раскрывается в классической литературе.

Источник: Официальный сайт Дома культуры «ГЭС-2»

Спецпроект «Фонды»

Образовательная платформа «Мастера» запустила спецпроект «Фонды», на сайте которого собрали фонды и бюджетные организации, оказывающие поддержку представителям креативных индустрий по разным направлениям — от финансирования и написания заявок на гранты до информационного сопровождения.

Источник: Официальный сайт спецпроекта «Фонды»

Гранты VK для представителей культурной сферы

VK Гранты запустили поддержку для проектов культурных институций, СМИ и блогеров. До 22 февраля можно подать заявку на денежный грант в размере до 5 млн рублей на создание контента и покупку оборудования, если у вас есть открытое сообщество Вконтакте и ваш проект имеет просветительский или образовательный характер.

Источник: VK