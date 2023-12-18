«Грамота.ру» назвала «нейросеть» словом 2023 года

«Словом 2023 года стала “нейросеть”. Выбор был сделан на основе сбалансированных критериев — анализа больших данных, частотности запросов, оценки ведущих экспертов: лингвистов, социологов и других специалистов», — говорится в сообщении.

Это слово набрало более 75% голосов. Далее следуют: «джипити»/GPT (58%), «база» (43%) и «возвращенцы» (41%). Также более 20% голосов набрали «промпт»/ «промт» и «имба». Отмечается, что важным критерием при выборе слова года была его достаточная освоенность русским языком.

Слово будет включено в метасловарь «Грамоты.ру», который объединяет материалы из разных справочников и словарей русского языка. Специально для этого будет составлено его полное словарное описание, рассказали в пресс-службе портала.