Гость из джунглей. Как змеи попадают в квартиры москвичей

Глобальное потепление и погодные аномалии постепенно делают свое дело — даже несмотря на наступившие холода, не все змеи еще впали в спячку. Бодрствуют в том числе и те, кто живёт в домашних террариумах у москвичей. И ждут своего часа, чтобы совершить «рывок на волю».

Змеиное нашествие

В марте королевская калифорнийская змея приползла в квартиру москвича. Ему очень повезло, что этот вид не ядовит, и не опасен для человека.

В июне другая рептилия, вид которой так и остался неизвестен, посетила квартиру жителя Чертаново — нежданная гостья прохлаждалась в ванной, но ее отдыху помешали спасатели.

И вот уже в октябре животное проникло в жилище другой москвички — женщина заметила визитершу, когда убирала квартиру. Рептилия была поймана и отправлена в новый дом. К счастью, эта змея тоже не представляла опасности для человека — это оказался маисовый полоз, родом из Северной Америки.

Несколько дней назад помощь спасателей понадобилась еще одному жителю Орехово-Борисово — змея длиной почти в метр встретила его буквально у порога.

Побег из террариума

Эти змеи привезены из южных стран, уверен серпентолог Владимир Черлин. Тот же маисовый полоз никак не мог сам приползти из Северной Америки в Россию.

«Маисовый полоз — это самая распространенная змея у любителей террариумов. Они не приползли из Северной Америки. Это не змеи местного разлива. Сейчас их много, поскольку большинство из них красивые. Их покупают, но они сбегают, — объяснил Черлин в беседе с aif.ru. — Под Москвой змеи теоретически могут даже зимовку перенести в естественных условиях. Хотя чаще если попадаются, то те, которые недавно сбежали от хозяев».

Побег для змеи — дело простое, если еще хозяева неопытные. Не закрыли хорошо крышку террариума, и рептилия уже на воле.

«Змея может приподнять стекло и вылезти из террариума. Есть террариумы, которые закрываются дверцами. Тут мало ли что может быть. Забыл дверцу закрыть или защелку крутануть», — заявил эксперт.

Дальше — путь в другие квартиры

«Чаще всего это вентиляция или незакрытая дверь. У кого-то из дома сбежала, заползла в сумку или в одежду. Человек пришел в чужую квартиру и змея выползла. Вариантов миллион», — отметил Черлин.

Змеи ползут вверх

Подняться на самый верхний этаж дома для змеи не проблема. Даже лифт не понадобится — по трубам канализации, вентиляции или по лестнице.

«Добраться они могут, только другое дело, что панику сеять не надо. 99 процентов тех змей, которых содержат дома, не ядовиты. По сути дела, никакого вреда они не могут причинить. Ядовитых содержат вообще единицы. Сумасшедшие», — объяснил Черлин.

Зато в туалет можно ходить без опаски. Серпентолог успокоил — из унитаза змея не вылезет. Такие ситуации возможны в Северной Америке и Австралии. Заползти в унитаз могут только некрупные змеи, и даже если вы встретили там рептилию — она постарается скрыться.

«Еще некоторые из змей затаиваются. То есть она в угол или в какой-нибудь предмет заползает, а потом замирает — чтобы ее не видели и не заметили. Вот это классическая реакция, — сказал собеседник аif.ru. — А укусить внезапно могут только в лесу, когда человек собирает грибы или ягоды».