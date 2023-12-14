Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Yeezy

Уэст отметил, что приход «легендарного российского дизайнера» в компанию стал важным достижением в истории дизайна.

Ранее в Москве завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit. Мероприятие объединило основателей брендов, дизайнеров, представителей легкой промышленности и экспертов более чем из 60 стран мира. Россию на мероприятии представили производители Москвы, Волгограда, Красноярска, Перми, Санкт-Петербурга и других городов.