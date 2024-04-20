Город или деревня: где лучше жить?

Жизнь в мегаполисе или за городом — это два диаметрально противоположных стиля и темпа существования. Выбор каждого варианта предполагает свои риски для здоровья и самочувствия. Сравните риски и определите для себя лично: жизнь в деревне лучше, чем в городе или, напротив, почему в городе вы чувствуете себя лучше, чем в деревне?
Наше дыхание
Воздух, насыщенный вредными примесями, провоцирует не только заболевания верхних дыхательных путей и легких, но негативно сказывается на состоянии всего организма. В крупных городах основной фактор такого загрязнения — транспорт. Исследователи центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга считают, что транспортные загрязнения атмосферы составляют более 70% валового выброса. Его вредные (например канцерогенные) вещества создают опасные концентрации.
Но и не все деревни одинаково полезны и безопасны. Влияние автомобильно-дорожной инфраструктуры испытывают не только мегаполисы, но и развивающиеся региональные центры, небольшие города, где автомобиль становится основным и самым доступным видом транспорта. В результате — рост статистики по заболеваниям дыхательных путей, доброкачественных и злокачественных новообразований.
По данным ВОЗ, в большей степени от загрязненного воздуха страдают дети: они буквально чаще дышат. Задержка умственного развития и моторики, снижение когнитивных показателей, снижение функции легких и другие — неполный перечень рисков, связанных с выбросами в атмосферу и неэкологичными видами топлива.
Нервная почва
Типовая безликая застройка — важный фактор стресса. И, по мнению ученых, именно однообразие провоцирует снижение психологического благополучия. Исследования того, какое влияние архитектура может оказать на психику горожанина, показывают, что аккуратные, но банальные жилые комплексы заставляют людей чувствовать апатию, тоску и тревогу. Нестандартные и яркие урбанистические решения и находки, напротив, могут спасти ситуацию.
В деревне архитектурные проблемы не так выражены, но есть свои, специфические.
Так, например, типичный горожанин при отключении газа или электричества звонит в управляющую компанию, а житель деревни с этими проблемами справляется сам.
Содержание дома, уход за садом или огородом, забота о домашних животных — все эти обязанности приносят не только радость, но и провоцируют стресс. Найти специалиста по ремонту или строительству или остановить чрезвычайную ситуацию — все это тоже не способствует медитативному спокойствию и расслабленности.
Бег на месте
Синдром хронической усталости — состояние, на которое часто жалуется житель современного мегаполиса. Его можно описать как сильно выраженное чувство слабости, которое человек ощущает более полугода. Неверно включать его в депрессию или считать разновидностью ипохондрии. Напротив, это самостоятельное соматическое заболевание.
Появление современной инфраструктуры, сервисов доставки и средств связи не высвободили время современного горожанина, а заставили его «бежать» еще быстрее, пытаться успеть еще больше. Иллюзия скорости провоцирует тревогу, чувство фантомного дедлайна, эмоциональное истощение.
Продолжение не следует
Ученые обнаружили связь между шумовым загрязнением в городе и снижением мужской репродуктивной функции. Исследование Сеульского национального университета длилось 4 года и объединило 200 тысяч мужчин от 20 до 59 лет. Согласно результатам, постоянный уровень шума (от 55 дБ, на улицах мегаполисов) коррелирует с мужским бесплодием. Оно было диагностировано у 1,6% участников.
Исследователи учли множество «переменных»: возраст, доход, жилой район, курение, употребление алкоголя, уровень сахара в крови, индекс массы тела, истории болезни участников. Все эти показатели были очень разными, тогда как шум от 55 дБ был для них «константой» в течение нескольких лет.
Профилактика или лечение
Международное агентство по изучению рака при Всемирной организации здравоохранения разработало 12 рекомендаций по профилактике онкологических заболеваний. Среди них — сохранять нормальный индекс массы тела, увеличить долю фруктов, овощей, бобовых и цельного зерна в рационе, больше двигаться. Нетрудно догадаться, что выполнить эти рекомендации проще, живя в деревне. Так село или город: где жить лучше?
Если риск раковых заболеваний ниже за городом (лучшие экологические условия, здоровая пища, ежедневное движение и свежий воздух), то квалифицированная медицинская помощь, конечно, доступнее в мегаполисе.
Помимо отказа от фастфуда с его канцерогенами, в те же рекомендации ВОЗ входит скрининг рака кишечника (мужчина и женщины), груди и шейки матки, а также прививки от вируса папилломы человека для девочек.
Если многим жителям мегаполиса доступен полис ДМС, включающий частные клиники и исследовательские лаборатории, то жителям деревни приходится проходить медицинское обследование в филиале поликлиники или ехать в ближайший крупный город.
«Смертельный квартет»
Метаболический синдром — это набор типичного горожанина средних лет: артериальная гипертензия, ожирение, диабет второго типа и ишемическая болезнь сердца как следствие. В группе риска все, кто предпочитает рацион с высоким содержанием жиров и углеводов. Лечению эта четверка поддается слабо, но здоровый образ жизни и регулярное посещение врача могут сильно улучшить качество жизни.
Сидячая офисная работа и регулярные снеки — то, что не делает жителей мегаполиса более здоровыми. Чтобы снизить риск метаболического синдрома, важно включать в режим прогулки на свежем воздухе, заменять булочки и печенье на правильные перекусы: овощи и фрукты.
Так где же лучше — за городом или в городе? Ответить однозначно не получится: мы слишком разные, деревни и города — тоже. Но одно можно сказать точно: очень легко обвинить в своем нездоровье мегаполис, однако если к жизни в нем подходить разумно (правильно питаться, двигаться, защищаться от лишнего шума и так далее), то определенные риски, связанные с городской жизнью, можно снизить. Если для вас главное — экология, то глобально повлиять на нее в городе мы не можем: лучше переехать; но организовать свою жизнь с нуля очень непросто, надо быть готовым к стрессам.