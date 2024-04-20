Город или деревня: где лучше жить?

Так где же лучше — за городом или в городе? Ответить однозначно не получится: мы слишком разные, деревни и города — тоже. Но одно можно сказать точно: очень легко обвинить в своем нездоровье мегаполис, однако если к жизни в нем подходить разумно (правильно питаться, двигаться, защищаться от лишнего шума и так далее), то определенные риски, связанные с городской жизнью, можно снизить. Если для вас главное — экология, то глобально повлиять на нее в городе мы не можем: лучше переехать; но организовать свою жизнь с нуля очень непросто, надо быть готовым к стрессам.