Горнолыжные курорты и космическая орбита: названы места отдыха миллиардеров

Многие люди проводят сезон новогодних отпусков дома с друзьями или семьей. Тем временем богатейшие люди мира отправляются в горнолыжные города, во вторые дома и на курорты. Вот некоторые из самых популярных направлений для сверхбогатых во время зимнего отдыха.

Миллиардер Джефф Безос и его избранница Лорен Санчес были замечены в Аспене в декабре 2022 года. Этот горнолыжный курорт известен как одно из самых популярных мест для отдыха сверхбогатых людей.

Как сообщили изданию Business Insider многочисленные эксперты по богатству, некоторые из богатейших людей мира действительно предпочитают проводить Рождество дома, но часто не в своих основных резиденциях. Будь то ранчо в Вайоминге или особняк на пляже в Мартас-Винъярд, они стараются найти самое большое место по площади для зимнего времяпровождения, рассказала британскому изданию основательница фирмы LaLaLuxe, занимающейся роскошным дизайном и шоппингом, Николь Поллард Бейм.

«Многие люди строят большие дома в Аспене именно по этой причине — чтобы вся семья могла поехать и провести это время вместе, — объясняет она, — каждый подарок прилетает и уже лежит под елкой, прежде чем они туда доберутся».

По данным Wealth-X, на горнолыжном курорте Колорадо самая высокая в США плотность персон, чьё состояние более 30 миллионов долларов и более.

И именно там были замечены такие миллиардеры, как основатель Amazon Джефф Безос и руководитель Dell Майкл Делл.

По словам основателя консалтинговой фирмы Barton, специализирующейся на роскоши и состоятельных людях, Уинстона Честерфилда, другие популярные горнолыжные курорты в США включают озеро Тахо в Калифорнии и Неваде и Вейл в Колорадо.

В Европе безраздельно властвуют Гштаад и Вербье в Швейцарии, курорт Китцбюэль в Австрии, знаменитый своими ежегодными лыжными гонками, и Куршевель во французских альпийских Трёх долинах. Известно, что в последнем отдыхают в основном богатые британцы такие, как Дэвид и Виктория Бекхэмы, Элтон Джон, принц Уильям и Кейт Миддлтон.

«Им нравится бывать в местах, где есть культовый город с устоявшимися местами для посещения, которые считаются высококлассными», — рассказывает о принципах выбора миллиардерами локаций для зимнего отдыха Уинстон Честерфилд.

Для тех, кто предпочитает тепло — или хочет провести неделю на пляже — Карибское море остается популярным направлением, будь то по суше или по морю.

Остров Сент-Бартс — особенно популярное место для празднования Нового года. Другие сильные мира сего выбирают определенный курорт и приезжают на него из года в год. «Они хотят ничего не делать, — подчеркивает Честерфилд. — Они хотят, чтобы им прислуживали; они хотят, чтобы за ними присматривали».

Курорт Джумби-Бей, где, как сообщается, есть дома у Опры Уинфри и Ричарда Брэнсона, пользуется тоже немалой популярностью.

Номера в отелях там начинаются от 2700 тысяч долларов за ночь, хотя миллиардеры, скорее всего, тратятся на виллу стоимостью 13 тысяч долларов за ночь.

Ещё одним популярным вариантом является отель Aman в Доминиканской Республике, где номера стоят до 4200 долларов за ночь.

Неожиданно, но Африка оказалась востребована как для богатых пар, так и для более обширных семей, рассказала менеджер по работе с клиентами в нью-йоркской компании Knightsbridge, специализирующейся на туризме и образе жизни, Элизабет Браун.

Состоятельные люди арендуют частные виллы в заповедниках, таких как Ол Джоги в Кении и в национальном парке острова Саанане в Танзании, стоимость которых может достигать 40 тысяч долларов за ночь.