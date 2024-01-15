Гордеев день. Что можно и чего нельзя 16 января 2024 года

Кто такой пророк Малахия?

Малахия, чье имя в переводе с иврита означает «посланник мой», жил в Иудее примерно в V веке до нашей эры. Он был последним ветхозаветным пророком, поэтому его назвали «печатью пророков». Во времена наместника Неемии, когда после возвращения иудеев из плена Вавилонского вновь был построен Иерусалимский храм. Сведений о его жизни почти не сохранилось. Считается, что он происходил из колена Завулонова, жившего на севере Палестины.

Малахия обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу и приносят ему худые жертвы, грозил грешникам судом Божиим за пороки, прелюбодеяние, ложные клятвы, чародейство, притеснение вдов и сирот и отвержение пришлых. Он порицал женитьбу на язычницах и расторжение браков с законными супругами, упрекал иудеев в скупости. Пророк предсказал пришествие Мессии и явление его Предтечи, а также суд Божий. Малахия скончался в молодом возрасте.

Кто такой Гордий Каппадокийский?

Гордий родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской на территории нынешней Турции в христианской семье. Он сделал успешную карьеру на военной службе, но когда в начале IV века начались гонения на христиан, оставил мир и удалился в пустыню. Однако он вступился за христиан, когда был ненадолго в городе, за что был схвачен и после пыток обезглавлен.

Что можно делать 16 января 2024 года?

Принято молиться о здоровье себя и близких.

Принято готовить блюда из творога, например сырники. Такие кушанья считались ритуальными и привлекали счастье в дом.

Чего нельзя делать 16 января 2024 года?

Нельзя хвастаться своим благополучием и богатством, здоровьем, детьми.

Нельзя в этот день работать вечером после заката.