Горбатые киты создали спираль Фибоначчи в Антарктиде

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260069&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видеограф и исследователь Пит ван ден Бемб заснял удивительные кадры кормления горбатых китов (Megaptera novaeangliae) с дрона. На видео животные использовали для охоты сети пузырьков, передает IFL Science.

Такая техника заключается в том, что морские гиганты ныряют в воду под свою добычу, а затем используют дыхала, чтобы образовывать пузырьки. Рыба «выталкивается» потоками воды на поверхность, откуда не может сбежать.

По данным Национального морского заповедника, это очень сложный процесс, который требует точного расчета времени, координацию движений, общение и командную работу.

Такое поведение хорошо известно биологам, однако кадры привлекли внимание исследователей ученых из-за необычного рисунка. Во время кормления горбатым китам удалось создать идеальную спираль Фибоначчи, также известную как «золотая спираль».

Ученые отмечают, что это подчеркивает, насколько умными являются горбатые киты. Ранее исследователи выяснили, что этой технике можно научиться, а, значит, животные не владеют ей «по умолчанию».

Недавно ученые выяснили, где впервые появились большие киты.