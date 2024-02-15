Google будет фиксировать вредные выбросы из космоса

Ранее посланник Нидерландов по климатическим вопросам признал, что королевство, будучи одной из самых «зеленых» стран мира, не сможет отказаться от газа и после 2050 года. Для того, чтобы достичь нулевых вредных выбросов, Нидерландам придется повысить эффективность захвата углерода, либо найти иные экологически чистые энергоисточники.