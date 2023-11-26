Голову продуло. Врач рассказала, при какой температуре нужна шапка
Надень шапку — звучит традиционное материнское напутствие. А когда шапка действительно необходима?
Надень шапку — звучит традиционное материнское напутствие. А когда шапка действительно необходима?
Об этом Aif.ru рассказала врач- терапевт Виктория Звонарева.
Холод негативно влияет и на состояние волос. При отсутствии шапки сосуды сужаются, что ухудшает кровоснабжение и питание волосяных луковиц. Это в свою очередь может привести к сухости кожи головы, ломкости и выпадению волос.
Самое опасное последствие нахождения в холодную погоду без шапки — возможное поражение лицевых нервов, которое может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов. Это состояние, при котором человек испытывает повторяющиеся приступы острой «электрической» стреляющей боли, которая локализуется в районе крыла носа, зубов или десны, реже — в области глаз и лба. Невралгия лицевого и троичного нерва чревата повышением температуры тела и снижением чувствительности кожи лица.
Особенно опасно переохлаждение людям с хроническими заболеваниями уха, горла и носа (гайморит, тонзиллит, отит и пр.), так как это может вызвать обострение заболевания с последующим развитием осложнений. Также могут обостриться и другие хронические воспалительные болезни, например, легких, почек и пр.
Взрослому человеку без хронических заболеваний уха, горла и носа желательно надевать головной убор при температуре воздуха с +5 °C и ниже, а также при ветреной погоде.
Дети более чувствительны к переохлаждению. Им шапка нужна уже при температуре +15°C. В такую погоду потребуется легкая шапочка, а по мере снижения температуры понадобятся все более утепленные варианты.
На переохлаждение реагирует весь организм. Поэтому симптомы проявляются уже в первые дни. К ним относятся слабость, озноб, повышение температуры тела, боль или пульсация в голове, насморк. Обращаться за медицинской помощью следует при быстром ухудшении самочувствия, при высокой температуре тела (38,5 °C и выше), особенно, если температура держится несколько дней, при нарастающей боли в ухе, припухлости и покраснении кожи заушной области, при гнойных выделениях из уха, при сильных болях в горле, невозможности широко открыть рот, при появлении кашля и др.