Голову продуло. Врач рассказала, при какой температуре нужна шапка

Об этом Aif.ru рассказала врач- терапевт Виктория Звонарева.

Если голова не утеплена, тело замерзает быстрее, даже если вы одеты тепло. Кроме того, от холода и ветра страдают уши. При переохлаждении ушей может возникнуть отит (воспаление уха), который часто сопровождается кратковременным снижением слуха, но иногда после заболевания небольшое снижение слуха остается на всю жизнь.

Холод негативно влияет и на состояние волос. При отсутствии шапки сосуды сужаются, что ухудшает кровоснабжение и питание волосяных луковиц. Это в свою очередь может привести к сухости кожи головы, ломкости и выпадению волос.

Самое опасное последствие нахождения в холодную погоду без шапки — возможное поражение лицевых нервов, которое может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов. Это состояние, при котором человек испытывает повторяющиеся приступы острой «электрической» стреляющей боли, которая локализуется в районе крыла носа, зубов или десны, реже — в области глаз и лба. Невралгия лицевого и троичного нерва чревата повышением температуры тела и снижением чувствительности кожи лица.

Особенно опасно переохлаждение людям с хроническими заболеваниями уха, горла и носа (гайморит, тонзиллит, отит и пр.), так как это может вызвать обострение заболевания с последующим развитием осложнений. Также могут обостриться и другие хронические воспалительные болезни, например, легких, почек и пр.

При какой температуре нужно надевать шапку?

Взрослому человеку без хронических заболеваний уха, горла и носа желательно надевать головной убор при температуре воздуха с +5 °C и ниже, а также при ветреной погоде.

Дети более чувствительны к переохлаждению. Им шапка нужна уже при температуре +15°C. В такую погоду потребуется легкая шапочка, а по мере снижения температуры понадобятся все более утепленные варианты.

Как понять, что голову «продуло»?

На переохлаждение реагирует весь организм. Поэтому симптомы проявляются уже в первые дни. К ним относятся слабость, озноб, повышение температуры тела, боль или пульсация в голове, насморк. Обращаться за медицинской помощью следует при быстром ухудшении самочувствия, при высокой температуре тела (38,5 °C и выше), особенно, если температура держится несколько дней, при нарастающей боли в ухе, припухлости и покраснении кожи заушной области, при гнойных выделениях из уха, при сильных болях в горле, невозможности широко открыть рот, при появлении кашля и др.