Головная боль и отек. Врач рассказала, какая поза для сна самая вредная
Есть поза для сна, которая ухудшает состояние здоровья. Какая именно?
Есть поза для сна, которая ухудшает состояние здоровья. Какая именно?
Большинству людей для того, чтобы заснуть, нужно принять максимально удобную и привычную для себя позу. Но что делать, если эта поза нефизиологична, а длительное нахождение в ней может принести вред организму?
С точки зрения физиологии спать на животе вредно.
Во-первых, эта поза неестественна для человека, поскольку голова повернута вправо или влево, что вызывает проблемы с кровотоком — в частности, в сосудах, питающих головной мозг.
Как минимум это может привести к утренним отекам. Также это вызывает повышение внутриглазного давления, которое ведет к перенапряжению глаз и, как следствие, — к головной боли.
Головная боль может возникнуть не только из-за неполноценного кровотока в головном мозге, но и от того, что мозг не получал достаточное количество кислорода. Когда человек спит в позе на животе, у него перенапрягаются мышцы шеи и поясницы, что приводит к накоплению молочной кислоты и возникновению боли, которая будет продолжаться до тех пор, пока человек спит на животе.
Сначала можно, чтобы создать психологический комфорт, какое-то время полежать в удобной для себя позе. Затем желательно лечь полубоком (то есть на животе, но приобняв подушку), а потом расположиться либо на спине (если ранее вы так засыпали), либо на правом или левом боку (эта поза считается наиболее физиологичной).
Если вы можете засыпать только на животе, желательно положить между ног, либо возле рук, либо возле шеи небольшую необъемную подушку. Это отчасти улучшит положение во время сна.