Головная боль и отек. Врач рассказала, какая поза для сна самая вредная

Большинству людей для того, чтобы заснуть, нужно принять максимально удобную и привычную для себя позу. Но что делать, если эта поза нефизиологична, а длительное нахождение в ней может принести вред организму?

С точки зрения физиологии спать на животе вредно. Галина Аксенова: врач-терапевт

Во-первых, эта поза неестественна для человека, поскольку голова повернута вправо или влево, что вызывает проблемы с кровотоком — в частности, в сосудах, питающих головной мозг.

Как минимум это может привести к утренним отекам. Также это вызывает повышение внутриглазного давления, которое ведет к перенапряжению глаз и, как следствие, — к головной боли.

Головная боль может возникнуть не только из-за неполноценного кровотока в головном мозге, но и от того, что мозг не получал достаточное количество кислорода. Когда человек спит в позе на животе, у него перенапрягаются мышцы шеи и поясницы, что приводит к накоплению молочной кислоты и возникновению боли, которая будет продолжаться до тех пор, пока человек спит на животе.

Что делать, если человек засыпает только на животе?

Сначала можно, чтобы создать психологический комфорт, какое-то время полежать в удобной для себя позе. Затем желательно лечь полубоком (то есть на животе, но приобняв подушку), а потом расположиться либо на спине (если ранее вы так засыпали), либо на правом или левом боку (эта поза считается наиболее физиологичной).