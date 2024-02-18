Голодные бобры повредили 200-летние буки на берегу реки в Германии

Поврежденные бобрами деревья не подлежат восстановлению. Однако стволы других буков планируют теперь покрыть металлической сеткой. Чтобы предотвратить повторение инцидента, администрация парка также хочет посадить на его территории новые растения, чтобы обитающие там животные не голодали, следует из материала.