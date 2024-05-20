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Голландец собрал из LEGO копию одного из самых мощных плавучих кранов в мире

На работу у него ушло семь лет.

Источник: Соцсети

Голландец собрал из LEGO копию гигантского кранового судна SSCV Thialf. До 2019 года оно было самым большим в мире. Сейчас это второй по величине кран подобного типа.

Потраченные детали мужчина даже не смог сосчитать. Вес копии составил 240 килограммов, а высота — 4 метра.

Модель выполнена в масштабе 1:50. По словам автора, точность копии максимальная, так как он собирал ее по официальным чертежам.

Добавим, грузоподъемность SSCV Thialf составляет 14 200 тонн. Его используют для строительства нефтяных платформ, портов, мостов и других морских объектов.

Ранее компания LEGO анонсировала выход нового конструктора. С 1 июня можно будет приобрести набор с Симбой из «Короля льва».

Айгуль Сабитова