Голландец собрал из LEGO копию одного из самых мощных плавучих кранов в мире

Голландец собрал из LEGO копию гигантского кранового судна SSCV Thialf. До 2019 года оно было самым большим в мире. Сейчас это второй по величине кран подобного типа.
Потраченные детали мужчина даже не смог сосчитать. Вес копии составил 240 килограммов, а высота — 4 метра.
Модель выполнена в масштабе 1:50. По словам автора, точность копии максимальная, так как он собирал ее по официальным чертежам.
Добавим, грузоподъемность SSCV Thialf составляет 14 200 тонн. Его используют для строительства нефтяных платформ, портов, мостов и других морских объектов.
Ранее компания LEGO анонсировала выход нового конструктора. С 1 июня можно будет приобрести набор с Симбой из «Короля льва».
Айгуль Сабитова