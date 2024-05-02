Голикова отметила достижение в 2023 году всех планов нацпроекта «Культура»

«По итогам 2023 года достигнуты все плановые значения показателей национального проекта “Культура”. В этом году на его реализацию из федерального бюджета предусмотрено более 51 млрд рублей. Кассовое исполнение за первые три месяца уже составляет 48,6%», — цитирует ее Telegram-канал правительства России 2 мая.
Голикова отметила, что 2024 год реализации нацпроекта стал завершающим, поэтому надо сконцентрировать силы и средства для достижения плановых значений.
В 2023 году было поддержано более 7,5 тыс. творческих инициатив и проектов, кроме того, 44 тыс. творческих и управленческих кадров прошли курсы повышения квалификации, из них 4 тыс. — в новых регионах. «За весь период реализации проекта 3 тыс. работников культуры и 3 тыс. учреждений получили господдержку в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей. За год 100 деятелей культуры получили стипендии, а за весь период — 500 человек», — говорится в сообщении.
В прошлом году были оснащены 383 образовательные организации в 46 регионах, а также реконструировано и отремонтировано 142 здания детских школ искусств в 68 регионах, а за весь период — 769 школ.
В ноябре 2023 года министр культуры России Ольга Любимова сообщила о работе над продлением нацпроекта «Культура» до 2030 года. По ее словам, ведомство видит высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры. По ее словам, каждая строчка нацпроекта, каждый имеющийся лимит вырабатываются полностью.
Реализация национального проекта «Культура» запланирована на период с 2019 по 2024 год. В его структуру входят три федеральных проекта — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».