Голикова отметила достижение в 2023 году всех планов нацпроекта «Культура»

В 2023 году было поддержано более 7,5 тыс. творческих инициатив и проектов, кроме того, 44 тыс. творческих и управленческих кадров прошли курсы повышения квалификации, из них 4 тыс. — в новых регионах. «За весь период реализации проекта 3 тыс. работников культуры и 3 тыс. учреждений получили господдержку в размере 50 тыс. и 100 тыс. рублей. За год 100 деятелей культуры получили стипендии, а за весь период — 500 человек», — говорится в сообщении.