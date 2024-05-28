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Гнев и грусть назвали шагами к благотворительности

ТАСС, 28 мая. Российские психологи впервые проследили за влиянием эмоций на склонность людей к благотворительности и обнаружили, что стимуляция неприятных ощущений, таких как гнев и грусть, сильнее повышает склонность людей жертвовать деньги, чем положительные эмоции и различные нейтральные ощущения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

Источник: РИА "Новости"

«Данное исследование вносит вклад в изучение благотворительного поведения, и мы надеемся, что полученные результаты будут полезны для некоммерческих организаций. Наше исследование наглядно показывает перспективы применения аффективных вычислений для прогнозирования эффективности социальной рекламы, создавая базу для дальнейших исследований и применения на практике», — пояснила младший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Анна Шепеленко, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в ходе эксперимента, в рамках которого ученые использовали специальный алгоритм для распознавания эмоций для оценки того, как различные эмоциональные переживания влияли на склонность 44 добровольцев к благотворительности. В ходе этих опытов испытуемые должны были изучить набор фотографий собак и при просмотре каждого снимка принять решение о том, готовы ли они пожертвовать небольшую часть выданных им денег в фонд помощи животным.

В число этих фотографий, как отмечают ученые, входили как различные снимки, вызывающие позитивные эмоции, в том числе смешные фотографии щенков и довольных собак, так и изображения с бездомными и больными животными, которые провоцировали грусть, жалость, гнев и прочие негативные эмоции.

Ученые проследили за тем, какие реакции вызывали оба набора фотографий у добровольцев, и сопоставили это с тем, как много денег они в конечном итоге жертвовали на защиту животных.

Проведенные учеными наблюдения и расчеты показали, что изображения с негативной эмоциональной окраской, вызывающие грусть и гнев, в среднем вызывали чуть более сильную реакцию со стороны добровольцев, а также заставляли их жертвовать в 1,5−2 раза более крупные суммы денег, чем позитивные фотографии собак.

При этом ученые не зафиксировали различий в том, как уровень достатка добровольцев влиял на их склонность к меценатству.

Как отмечают исследователи, эту особенность психики людей можно в теории использовать для повышения эффективности социальной рекламы. Для максимизации ее эффекта, по словам исследователей, также необходимо дополнительно изучить то, как источники негативных эмоций влияют на поведение людей в долгосрочной перспективе, на протяжении нескольких месяцев или даже лет.