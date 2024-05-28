Гнев и грусть назвали шагами к благотворительности

Ученые пришли к такому выводу в ходе эксперимента, в рамках которого ученые использовали специальный алгоритм для распознавания эмоций для оценки того, как различные эмоциональные переживания влияли на склонность 44 добровольцев к благотворительности. В ходе этих опытов испытуемые должны были изучить набор фотографий собак и при просмотре каждого снимка принять решение о том, готовы ли они пожертвовать небольшую часть выданных им денег в фонд помощи животным.