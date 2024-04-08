Глобальное потепление лишит Антарктиду 76% упавших на нее метеоритов

К такому выводу пришла группа европейских климатологов и геологов под руководством профессора Свободного университета Брюсселя Франка Пэттина при изучении того, как глобальное потепление повлияет на судьбу крупнейшего природного «склада» метеоритов, спрятанного во льдах Антарктиды. На ее территории геологи уже обнаружили более 80 тыс. метеоритов, около 60% от их общего числа, при этом ученые предполагают, что в ледниках может скрывать еще около 1 млн фрагментов древних астероидов.