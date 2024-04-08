Глобальное потепление лишит Антарктиду 76% упавших на нее метеоритов

«Уже сейчас Антарктида ежегодно теряет около пяти тысяч фрагментов древних астероидов в результате перемен в структуре ее ледников. К середине столетия Антарктида потеряет около четверти своих запасов астероидов вне зависимости от того, как человечество будет бороться с глобальным потеплением, а к 2100 году уровень этих потерь может достичь 76% при максимально быстром росте выбросов», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа европейских климатологов и геологов под руководством профессора Свободного университета Брюсселя Франка Пэттина при изучении того, как глобальное потепление повлияет на судьбу крупнейшего природного «склада» метеоритов, спрятанного во льдах Антарктиды. На ее территории геологи уже обнаружили более 80 тыс. метеоритов, около 60% от их общего числа, при этом ученые предполагают, что в ледниках может скрывать еще около 1 млн фрагментов древних астероидов.
В последние годы ученые начали опасаться, что многие из еще не обнаруженных антарктических метеоритов станут физически недоступными для человечества в результате потепления климата Антарктиды. Опасения ученых связаны с тем, что фрагменты астероидов начинают «тонуть» в толще ледников и опускаться в сторону их подножия в том случае, если ледовый массив прогревается до температуры в минус 5 градусов Цельсия или выше.
Исчезающие метеоритные богатства Антарктиды
Руководствуясь подобными соображениями, ученые проанализировали то, как будет меняться состояние так называемых голубых льдов, самых холодных регионов ледового щита Антарктики, где скрываются крупнейшие залежи метеоритов. Для получения подобных сведений климатологи и геологи воспользовались помощью нейросети, которая помогла им составить карту залежей «голубых льдов» и оценить их метеоритные богатства.
Используя эту карту и компьютерные климатические модели, исследователи просчитали, как поменяются температуры в этих регионах южного заполярья к середине и к концу текущего столетия. Эти расчеты показали, что уже сейчас Антарктида ежегодно теряет порядка 5 тыс. метеоритов, при этом в ближайшие два десятилетия этот показатель резко вырастет вне зависимости от того, как человечество будет бороться с глобальным потеплением.
В результате около 24% текущих запасов антарктических метеоритов окажутся погребены на недоступной человечеству глубине к 2050 году. В зависимости от дальнейших действий человечества, к концу столетия подобная судьба будет ожидать около 35−55% метеоритов при потеплении климата на 3−4 градуса Цельсия, или 76% метеоритов при максимально быстром росте уровня выбросов парниковых газов.
Расчеты ученых показывают, что многие перспективные и популярные залежи «голубых льдов», расположенные в горах Гров и в регионе Эндерби в Восточной Антарктике, потеряют больше половины метеоритов уже к 2050 году. Это следует учитывать при планировании будущих экспедиций и определении приоритетных регионов для поиска самых перспективных залежей антарктических метеоритов, подытожили исследователи.