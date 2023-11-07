Global News: у берегов Японии появился самый молодой остров в мире
Участок суши образовался в результате извержения вулкана.
Участок суши образовался в результате извержения вулкана.
Самый молодой остров на Земле возник буквально на глазах японских ученых, проводивших наблюдения за извержением подводного вулкана.
Сотрудники Института исследований землетрясений при Токийском университете стали свидетелями уникального события — рождения нового острова.
Участок суши появился неподалеку от острова Ио, расположенного в группе вулканических Бонинских островов и известного проходившей здесь исторической битвой между Японией и США весной 1945 года.
По мнению ученых, во время извержения подводного вулкана произошел так называемый фреатический взрыв, при котором раскаленная магма вступает в контакт с огромным количеством воды, в результате чего происходит моментальное испарение и выброс лавовых бомб, пепла и камней.
Длина возникшего на глазах исследователей острова составляет около 200 метров, ширина — порядка 100 метров, его поверхность усеяна вулканическими камнями.
Вулканологи полагают, что формирование нового участка суши еще не завершено и по мере продолжения извержения его размер может увеличиться.