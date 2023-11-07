Global News: у берегов Японии появился самый молодой остров в мире

Самый молодой остров на Земле возник буквально на глазах японских ученых, проводивших наблюдения за извержением подводного вулкана.

Сотрудники Института исследований землетрясений при Токийском университете стали свидетелями уникального события — рождения нового острова.

Участок суши появился неподалеку от острова Ио, расположенного в группе вулканических Бонинских островов и известного проходившей здесь исторической битвой между Японией и США весной 1945 года.

По мнению ученых, во время извержения подводного вулкана произошел так называемый фреатический взрыв, при котором раскаленная магма вступает в контакт с огромным количеством воды, в результате чего происходит моментальное испарение и выброс лавовых бомб, пепла и камней.

Длина возникшего на глазах исследователей острова составляет около 200 метров, ширина — порядка 100 метров, его поверхность усеяна вулканическими камнями.