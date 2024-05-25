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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Анора» с Юрой Борисовым

«Золотую пальмовую ветвь», главную награду Каннского кинофестиваля, получил фильм «Анора» американца Шона Бейкера. Об этом сообщается в X (ранее — Twitter, соцсеть заблокирована в России) кинофестиваля. «Анора» рассказывает про любовь стриптизерши из Бруклина и сына российского олигарха, главные роли в фильме сыграли Майки Мэдисон, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

Источник: Reuters

Гран-при Канн получил фильм «Все, что мы представляем как свет» кинематографистки из Индии Паял Кападиа. Лучшим режиссером стал португалец Мигел Гомиш, снявший «Большое путешествие». Приз за лучший сценарий получила француженка Корали Фаржа за картину «Вещество».

Лучшим актером признали Джесси Племонса за роль в «Видах доброты» Йоргоса Лантимоса. Приз лучшей актрисе получили сразу четверо: Селена Гомес, Зои Салдана, Адриана Пас и Карла Гаскон за роли в мюзикле «Эмилия Перес» Жака Одиара. Этот фильм также взял приз жюри.

Спецприз жюри получил фильм «Семя священного инжира» режиссера из Ирана Мохаммада Расулофа, кроме того, ему вручили награду международной федерации кинопрессы FIPRESCI. «Золотую камеру» — награду, которая вручается за лучший дебют, — получил фильм «Арманд» норвежца Хальвдана Ульмана Тёнделя, который участвовал в программе «Особый взгляд».

77-й Каннский кинофестиваль проходил с 14 по 25 мая, председателем жюри основного конкурса была актриса и режиссер Грета Гервиг.