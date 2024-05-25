Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Анора» с Юрой Борисовым

«Золотую пальмовую ветвь», главную награду Каннского кинофестиваля, получил фильм «Анора» американца Шона Бейкера. Об этом сообщается в X (ранее — Twitter, соцсеть заблокирована в России) кинофестиваля. «Анора» рассказывает про любовь стриптизерши из Бруклина и сына российского олигарха, главные роли в фильме сыграли Майки Мэдисон, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.