Главный Дед Мороз посетил выставку «Россия»

«Все гости нашей Выставки уже заметили, что Выставка начинает готовиться к любимому празднику России — Новому Году, и сегодня мы отмечаем день рождения Деда Мороза, который к нам приехал из Великого Устюга. Его мы празднуем большой компанией Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Дальше мы продолжим отмечать дни других Дедов Морозов», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений “Россия”» Наталья Виртуозова.

«А где же еще его праздновать? Ведь здесь у нас — вся страна как на ладони! Обойти ее можно, но не за час, конечно, но дня за два — так точно. Поэтому здесь — все друзья мои, вот и будем праздновать здесь. Ну, а вечером буду елочку зажигать уже у себя дома — в Устюге», — рассказал он.