15:42 (мск), источник: Газета.Ру

Главный Дед Мороз посетил выставку «Россия»

Дед Мороз из Великого Устюга отпраздновал своей День Рождения на международной выставке-форуме «Россия», сообщает пресс-служба выставки.

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Источник: РИА "Новости"

«Все гости нашей Выставки уже заметили, что Выставка начинает готовиться к любимому празднику России — Новому Году, и сегодня мы отмечаем день рождения Деда Мороза, который к нам приехал из Великого Устюга. Его мы празднуем большой компанией Дедов Морозов, Снегурочек и Снеговиков. Дальше мы продолжим отмечать дни других Дедов Морозов», — сказала генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений “Россия”» Наталья Виртуозова.

Предновогоднее настроение создавало шествие оркестра Дедов Морозов, Снегурочек-барабанщиц и снеговиков, в сопровождении которых главный Дед Мороз России проследовал от Арки Главного входа на ВДНХ до Павильона № 1.

Также Дед Мороз рассказал, почему решил отмечать праздник именно на выставке «Россия».

«А где же еще его праздновать? Ведь здесь у нас — вся страна как на ладони! Обойти ее можно, но не за час, конечно, но дня за два — так точно. Поэтому здесь — все друзья мои, вот и будем праздновать здесь. Ну, а вечером буду елочку зажигать уже у себя дома — в Устюге», — рассказал он.

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